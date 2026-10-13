Global Cities Index 2026: Wien, Linz und Graz unter den Top 110

Wien reüssiert insbesondere in den Kategorien Wirtschaft, Humankapital und Lebensqualität. Bei der wirtschaftlichen Bewertung hebt Oxford Economics die Stabilität und Vielfalt der Wiener Wirtschaft hervor. Zu den bedeutenden Sektoren zählen Unternehmensdienstleistungen, Handel und öffentliche Dienstleistungen. Das verarbeitende Gewerbe spielt hingegen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle.

Auch bei der Bildung und beim Humankapital erzielt Wien ein gutes Ergebnis. Die Stadt zieht laut Bericht hoch qualifizierte Zuwanderer an und verfügt über renommierte Universitäten sowie relevante Forschungstätigkeiten im Bereich der Lebenswissenschaften. Die Nähe zu Bratislava wird ebenfalls als Vorteil gewertet.

In der Kategorie Lebensqualität profitiert Wien unter anderem von hohen Durchschnittseinkommen, einer langen Lebenserwartung sowie einem breitgefächerten Kultur- und Freizeitangebot. Als Schwächen nennt der Bericht die steigenden Wohnkosten. Auch die Umweltbewertung fällt deutlich schlechter aus als die Gesamtplatzierung: Wien liegt hier auf Rang 272.