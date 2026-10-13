Global Cities Index 2026: Wien, Linz und Graz unter den Top 110

Das Ranking von Oxford Economics bewertet 1.000 Städte weltweit nach Wirtschaft, Bildung, Lebensqualität, Umwelt und Governance.
Wien zählt laut dem aktuellen Global Cities Index von Oxford Economics zu den 35 „besten“ Städten weltweit. Linz schafft es auf Rang 99, Graz auf Rang 105. Das britische Beratungsunternehmen bewertet alljährlich weltweit 1.000 Großstädte und Ballungsräume in fünf Kategorien: Wirtschaftskraft, Humankapital, Lebensqualität, Umwelt und Verwaltung.
Die österreichischen Städte können in unterschiedlichen Bereichen punkten: Während Wien in mehreren Kategorien gut abschneidet, erreicht Linz einen Spitzenplatz bei der Lebensqualität. Graz liegt in dieser Kategorie ebenfalls weit vorne.
Wien: Wirtschaft und Lebensqualität als Stärken
Wien reüssiert insbesondere in den Kategorien Wirtschaft, Humankapital und Lebensqualität. Bei der wirtschaftlichen Bewertung hebt Oxford Economics die Stabilität und Vielfalt der Wiener Wirtschaft hervor. Zu den bedeutenden Sektoren zählen Unternehmensdienstleistungen, Handel und öffentliche Dienstleistungen. Das verarbeitende Gewerbe spielt hingegen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle.
Auch bei der Bildung und beim Humankapital erzielt Wien ein gutes Ergebnis. Die Stadt zieht laut Bericht hoch qualifizierte Zuwanderer an und verfügt über renommierte Universitäten sowie relevante Forschungstätigkeiten im Bereich der Lebenswissenschaften. Die Nähe zu Bratislava wird ebenfalls als Vorteil gewertet.
In der Kategorie Lebensqualität profitiert Wien unter anderem von hohen Durchschnittseinkommen, einer langen Lebenserwartung sowie einem breitgefächerten Kultur- und Freizeitangebot. Als Schwächen nennt der Bericht die steigenden Wohnkosten. Auch die Umweltbewertung fällt deutlich schlechter aus als die Gesamtplatzierung: Wien liegt hier auf Rang 272.
Linz: Lebensqualität als Trumpf
Zweite österreichische Stadt im Ranking ist Linz auf Platz 99. Besonders auffällig ist das Ergebnis in der Kategorie Lebensqualität: Hier belegt die oberösterreichische Landeshauptstadt den hervorragenden 12. Rang. Im Bereich Wirtschaft liegt Linz auf Platz 132, beim Humankapital auf Rang 356, in der Umweltkategorie auf Rang 287 und bei Governance Platz 79.
Graz: Gute Werte bei der Lebensqualität
Knapp hinter Linz folgt Graz auf Platz 105. In der Kategorie Lebensqualität erreicht die steirische Landeshauptstadt Rang 46. Bei der Wirtschaft landet Graz auf Platz 155, beim Humankapital auf Rang 227. Die Umweltbewertung fällt mit Rang 366 vergleichsweise schwach aus. In der Governance-Kategorie liegt Graz wie Wien und Linz auf Rang 79.
Wie Oxford Economics die Städte bewertet
Der Global Cities Index untersucht 1.000 Städte in 163 Ländern. Die Bewertung umfasst fünf Kategorien: Wirtschaft, Humankapital, Lebensqualität, Umwelt und Governance. Wirtschaft fließt mit 30 Prozent in die Gesamtwertung ein, Humankapital und Lebensqualität jeweils mit 25 Prozent. Umwelt und Governance machen jeweils zehn Prozent aus.
Die Kategorien berücksichtigen zahlreiche Indikatoren. Dazu gehören unter anderem Wirtschaftsleistung und Beschäftigungsentwicklung, Bildungsniveau und Universitäten, Einkommen und Wohnkosten, Luftqualität und CO₂-Emissionen sowie politische Stabilität und institutionelle Rahmenbedingungen. Für Governance verwendet Oxford Economics Daten auf nationaler Ebene. Deshalb erhalten Städte desselben Landes in dieser Kategorie dieselbe Bewertung.
New York, London und Paris an der Spitze
An der Spitze des Global Cities Index 2026 stehen New York, London und Paris. Die ersten drei Plätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Die Top 20
New York (USA)
London (UK)
Paris (Frankreich)
Seattle (USA)
San Francisco (USA)
Dublin (Irland)
Boston (USA)
San Jose (USA)
Tokyo (Japan)
Zürich (Schweiz)
Oslo (Norwegen)
Los Angeles (USA)
Sydney (Australien)
Washington, DC (USA)
Stockholm (Schweden)
Melbourne (Australien)
Dallas (USA)
Kopenhagen (Dänemark)
München (Deutschland)
Toronto (Kanada)
Gleichzeitig verschieben sich die wirtschaftlichen Gewichte weltweit. Vor allem Städte in Asien gewinnen an Bedeutung. Oxford Economics erwartet, dass insbesondere chinesische und indische Städte ihre Wirtschaftsleistung in den kommenden Jahrzehnten deutlich steigern werden. Europa und Nordamerika bleiben im oberen Bereich des Index dennoch stark vertreten.
Redaktioneller Hinweis
Oxford Economics weist darauf hin, dass Veränderungen der Platzierung zwischen verschiedenen Index-Ausgaben nicht zwingend eine tatsächliche Verbesserung oder Verschlechterung bedeuten. Anpassungen der Methodik und der Datengrundlage können ebenfalls eine Rolle spielen. Ein direkter Vergleich mit früheren Rankings sollte daher nur mit entsprechender Einordnung erfolgen.