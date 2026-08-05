Getreideernte wegen Dürre 14 Prozent unter 5-Jahres-Schnitt

Trotz der geringeren Getreideernte würden "ausreichend Mengen für die Herstellung von Brot, Mehl und Backwaren zur Verfügung" stehen, sagte Agrarmarkt Austria-Chef Günter Griesmayr am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. "Besonders erfreulich ist die hohe Qualität des geernteten Brotgetreides", so Griesmayr.

Die Weichweizenernte beträgt laut AMA rund 1,24 Mio. Tonnen - ein Rückgang um 22,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Minus von 18,4 Prozent gegenüber dem langjährigen Durchschnitt. Ausschlaggebend dafür seien eine rückläufige Anbaufläche (-2 Prozent) sowie ein deutlich gesunkener Hektarertrag von 4,9 Tonnen pro Hektar (-22,2 Prozent).

Mais wird erst im Laufe des Sommers und Herbst geerntet. Die Getreide-Gesamtproduktion inklusive Körnermais soll laut AMA-Prognose heuer mit 4,5 Mio. Tonnen deutlich (-18,4 Prozent) unter dem Vorjahresergebnis und 12,2 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt liegen.