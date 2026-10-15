WKStA ermittelt rund um die Insolvenz der Meinl Bank

Der Standard hatte darüber am Dienstag online berichtet. Die WKStA bestätigte nun Ermittlungen zu Finanztransaktionen in den Jahren vor der Insolvenz der Meinl Bank, durch die Vermögenswerte in Höhe von rund 150 Mio. Euro „zweckentfremdet, geschmälert oder veruntreut – und damit teils dem Zugriff der Gläubiger entzogen worden sein sollen“. Die Meinl Bank, die später in Anglo Austrian Bank (AAB) umbenannt wurde, ist 2020 pleite gegangen.

Den ehemaligen Meinl-Bank-Verantwortlichen werde vorgeworfen, im Hinblick auf die bevorstehende Insolvenz der Bank ihre Befugnisse missbraucht und das Vermögen der Meinl Bank gezielt geschmälert zu haben, hieß es weiter. Dazu zähle der unterpreisige Verkauf von wertvollen Unternehmensanteilen, etwa des Kaffee-Geschäfts, und die Gewährung von Krediten und Kontoüberziehungen an der Meinl Bank nahestehende Unternehmen aus dem Ausland. Zudem sollen Meinl hohe Beratungshonorare ohne entsprechende Gegenleistung ausbezahlt und Reisekosten für ein Privatflugzeug – ohne Überprüfung, ob es sich um dienstliche oder private Flüge handelte – übernommen worden sein.