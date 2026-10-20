Eustella: Wiener Start-up fordert US-KI-Unternehmen heraus

Allerdings: „Die leistungsstärksten Open-Weight-Modelle stammen derzeit überwiegend aus China und bringen damit auch entsprechenden chinesischen Einfluss mit sich“, schreibt Eustella in seiner Aussendung. Diese politische und ideologische Voreingenommenheit werde in der neuesten Version des KI-Modells reduziert, sodass der Anteil der Antworten, die das Narrativ der chinesischen Regierung wiedergeben, von 30,4 auf 1,9 Prozent sinke. Das Start-up arbeite kontinuierlich daran, politische, geschlechterspezifische und rassistische Verzerrungen, sogenannte Biases, aus seinem KI-Modell zu entfernen.

In standardisierten Tests in den Disziplinen Programmieren, Verstehen langer Dokumente und naturwissenschaftliche Expertenfragen ist die Leistung der Eustella-KI laut eigener Angabe bereits vergleichbar mit etablierten Modellen – selbst mit solchen, die mit deutlich mehr Parametern arbeiten. Das Unternehmen will seine KI-Technologie Schritt für Schritt weiterentwickeln und damit auch „Europa einen Platz im globalen Rennen um die leistungsfähigste KI“ sichern.

Eustella ist Teil der AI Factory Austria AI, die ihren Standort in St. Marx in Wien hat und von der EU und der Republik Österreich kofinanziert wird.