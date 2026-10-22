ABO

Haushaltsvermögen übersteigt erstmals Billionengrenze

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Das Finanzvermögen der heimischen Privathaushalte hat erstmals die Billionengrenze überschritten. Im zweiten Quartal 2026 stieg es auf 1.011 Mrd. Euro, wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Donnerstag mitteilte. Den größten Anteil daran haben Einlagen (34 Prozent), gefolgt von Beteiligungen und Wertpapieren (je 24 Prozent). In den vergangenen zehn Jahren legte das Finanzvermögen der Haushalte um 60 Prozent zu, hieß es in dem OeNB-Bericht weiter.

von

News auf Google bevorzugen

Während Bankeinlagen mit 341 Mrd. Euro weiterhin den größten Anteil ausmachen, gewinnen Beteiligungen und Wertpapiere an Bedeutung. Trotz eines Rückgangs auf 9,7 Prozent blieb die Sparquote 2025 dank geopolitischer Unsicherheiten, schwacher Konjunktur und höherer Zinsen relativ hoch. Heuer dürfte sie jedoch weiter auf 8,4 sinken, prognostiziert die OeNB.

Die Finanzverpflichtungen der österreichischen Haushalte beliefen sich im Vorjahr auf 213 Mrd. Euro und sind damit leicht um 1 Prozent gestiegen. Die Wohnbaukredite stagnierten in diesem Zeitraum, nahmen aber im ersten Halbjahr 2026 wieder Fahrt auf, so die OeNB.

Die Verschuldung lag im Juni 2026 bei 214 Mrd. Euro. In Relation zum Finanzvermögen ist die Verschuldung österreichischer Haushalte mit 21 Prozent im Vergleich zum Euroraum (26 Prozent) geringer und hat im Jahresvergleich sogar abgenommen, da das Finanzvermögen stärker wuchs als die Kredite.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Haushaltsenergie im September um 15,1 Prozent verteuert
Wirtschaft
Haushaltsenergie im September um 15,1 Prozent verteuert
Landesregierung: Event deutlich billiger als ursprünglich geplant
Reisen & Freizeit
Nächtigungsrückgang während Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm
Tirols Touristiker blicken optimistisch in die kommende Wintersaison
Reisen & Freizeit
Tiroler Sommersaison mit positiver Bilanz
Reisen & Freizeit
NÖ Landtag - Dringlichkeitsantrag für Flugabgaben-Streichung
Billig-Konkurrenz aus China macht Sandoz zu schaffen
Wirtschaft
Europas letztes Penicillin-Werk unter Druck
Das Werk in Groß-Enzersdorf schließt im August 2027
Wirtschaft
Händler suchen alternative Bezugsquellen für Ardo-Produkte
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER