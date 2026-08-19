Geplante Zölle gegen Kanada in letzter Minute ausgesetzt

Die Aussetzung der geplanten Zölle beruhe "auf der Tatsache, dass Kanada und die USA - vorbehaltlich der Fertigstellung der Dokumente - eine Einigung erzielt haben!", schrieb Trump in seinem Online-Netzwerk Truth Social. Er selbst hatte mit Kanadas Regierungschef Mark Carney am Dienstag über die drohenden Zölle verhandelt. Zudem war eine kanadische Delegation für letzte Verhandlungen nach Washington gereist.

Beide Seiten sollen einen Deal für das Öl-Pipeline-Projekt Keystone XL abschliessen. Dabei handelt es sich um ein von Trumps demokratischem Amtsvorgänger Joe Biden blockiertes Projekt. Schon länger hegt Trump den Wunsch, trotz Bedenken von Umweltschützern das Projekt wiederzubeleben.

Die US-Zölle in Höhe von 50 Prozent waren für kanadische Produkte im Wert von insgesamt 20 Milliarden Dollar angekündigt worden, darunter Wein, Hockeyschläger und Zement. Nach Angaben des Weißen Hauses reagierten die USA damit auf die "diskriminierende Behandlung von US-Produkten" auf kanadischer Seite.

Es ist nicht die erste Zoll-Offensive der USA gegen ihren nördlichen Nachbarn, zudem machen die Produkte nur einen verhältnismäßig kleinen Teil der kanadischen Exporte in die USA aus. Doch erstmals wären nun auch Waren betroffen, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen fallen.