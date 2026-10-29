Die Flugabgabe in Österreich soll bleiben, könnte aber sinken. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) hat sich am Donnerstag in einem Interview gegen eine Abschaffung ausgesprochen, eine Reduktion der Abgabe kann er sich aber vorstellen, wenn sich die Bundesregierung auf einen gemeinsamen Weg einigt. Damit reagiert er auf die Forderung mehrerer Landeshauptleute, die Abgabe ganz zu streichen.

Für eine Senkung könnte laut Hanke Geld verwendet werden, das bereits eingeplant ist: Für 2027 und 2028 hat er jeweils 30 Millionen Euro zur Unterstützung der Luftfahrt budgetiert. Wünschenswert wären aus seiner Sicht 50 bis 60 Millionen Euro, dafür brauche es aber eine Gegenfinanzierung. Entschieden ist noch nichts. Die Regierung stimme sich ab, sagt der Minister, der zudem ein Standortpaket ankündigte, das auch die Luftfahrt betreffen soll.