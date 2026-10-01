ABO

DiscoverEU: 18-Jährige reisen gratis per Zug durch Europa

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Junge Menschen können auch kostenlos durch Österreich fahren
©APA, HANS KLAUS TECHT, Themenbild
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
41.000 junge Europäerinnen und Europäer können wieder mit kostenlosen Zugtickets quer durch Europa reisen. Die Europäische Kommission hat am Donnerstag in Brüssel den Startschuss für die nächste Runde ihres DiscoverEU-Programms gegeben. Bis 15. Oktober kann man sich um einen Travel-Pass und eine DiscoverEU-Jugendkarte bewerben. Auch junge Österreicherinnen und Österreicher können damit bis zu 30 Tage lang die Kulturen aller Länder Europas erkunden.

von

News auf Google bevorzugen

Junge Bürgerinnen und Bürger der EU-Staaten sowie aus Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und der Türkei können teilnehmen. Ab 2027 wird auch das Vereinigte Königreich dabei sein. Um teilnehmen zu können, muss man zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2008 geboren sein und Fragen aus einem Quiz beantworten. Die Gewinner können zwischen März 2027 und Mai 2028 bis zu 30 Tage reisen und bekommen neben dem Travel-Pass auch die DiscoverEU-Jugendkarte mit Ermäßigungen für öffentliche Verkehrsmittel, Hotels, Essen sowie kulturelle, sportliche und andere Aktivitäten in 36 europäischen Ländern.

In dieser Runde gibt es einige Neuerungen: Die 250 bestplatzierten Bewerberinnen und Bewerber erhalten eine kostenlose Übernachtung in einer Jugendherberge. Zudem will die Kommission die kulturelle Dimension durch die Einführung einer neuen DiscoverEU-Route stärken, die entlang Stätten des Europäischen Kulturerbe-Siegels führen soll. Auch Gruppenbewerbungen sind möglich. Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Behinderung oder gesundheitlichen Problemen können sich begleiten lassen. Teilnehmer werden automatisch zu DiscoverEU-Botschaftern: Sie sollen ihre Reiseerlebnisse in den sozialen Medien unter dem Hashtag #DiscoverEU teilen oder Vorträge in der Schule oder Gemeinde halten.

Das Programm wurde 2018 von der EU-Kommission gestartet. Seitdem haben sich seit Angaben der Kommission 2,1 Millionen Menschen beworben, rund eine halbe Million "Reisepässe" wurden ausgegeben. Jedes Jahr finden zwei Ausschreibungen statt, eine im Frühling und eine im Herbst. Im April hatten sich mehr als 220.000 junge Menschen beworben, darunter fast 6.000 aus Österreich. Fast 41.000 Pässe wurden vergeben, 817 kamen hierzulande an. Die Bewerbung erfolgt online über das Europäische Jugendportal https://youth.europa.eu/discovereu_de, wo Interessierte alle Informationen zur Teilnahme sowie den genauen Ablauf finden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Pike verbrachte 30 Jahre im Todestrakt
Politik
US-Hinrichtung - Frau lebt nach zwei Giftspritzen noch
++ ARCHIVBILD ++ Die Kontrolloptionen sollen Eltern helfen, ihre Kinder zu schützen
Technik
WhatsApp: So kontrollieren Eltern Teen-Konten
Schweizer Gletschervermessung zeigt erschreckende Daten
Technik
Hitzesommer: Wieder verheerendes Jahr für Alpengletscher
Radfahren kann man nicht verlernen
Gesundheit
Wie der Wiederaufstieg aufs Rad gelingt
Christa Pike war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt
Politik
US-Höchstgericht erlaubt Hinrichtung von Frau in Tennessee
++ ARCHIVBILD ++ Ab Oktober heißt es in Spanien: außerorts Helmpflicht auf dem Fahrrad
Reisen & Freizeit
Radreisen in Spanien: Ohne Helm wird es teuer
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER