DiscoverEU: 18-Jährige reisen gratis per Zug durch Europa

Junge Bürgerinnen und Bürger der EU-Staaten sowie aus Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und der Türkei können teilnehmen. Ab 2027 wird auch das Vereinigte Königreich dabei sein. Um teilnehmen zu können, muss man zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2008 geboren sein und Fragen aus einem Quiz beantworten. Die Gewinner können zwischen März 2027 und Mai 2028 bis zu 30 Tage reisen und bekommen neben dem Travel-Pass auch die DiscoverEU-Jugendkarte mit Ermäßigungen für öffentliche Verkehrsmittel, Hotels, Essen sowie kulturelle, sportliche und andere Aktivitäten in 36 europäischen Ländern.

In dieser Runde gibt es einige Neuerungen: Die 250 bestplatzierten Bewerberinnen und Bewerber erhalten eine kostenlose Übernachtung in einer Jugendherberge. Zudem will die Kommission die kulturelle Dimension durch die Einführung einer neuen DiscoverEU-Route stärken, die entlang Stätten des Europäischen Kulturerbe-Siegels führen soll. Auch Gruppenbewerbungen sind möglich. Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Behinderung oder gesundheitlichen Problemen können sich begleiten lassen. Teilnehmer werden automatisch zu DiscoverEU-Botschaftern: Sie sollen ihre Reiseerlebnisse in den sozialen Medien unter dem Hashtag #DiscoverEU teilen oder Vorträge in der Schule oder Gemeinde halten.

Das Programm wurde 2018 von der EU-Kommission gestartet. Seitdem haben sich seit Angaben der Kommission 2,1 Millionen Menschen beworben, rund eine halbe Million "Reisepässe" wurden ausgegeben. Jedes Jahr finden zwei Ausschreibungen statt, eine im Frühling und eine im Herbst. Im April hatten sich mehr als 220.000 junge Menschen beworben, darunter fast 6.000 aus Österreich. Fast 41.000 Pässe wurden vergeben, 817 kamen hierzulande an. Die Bewerbung erfolgt online über das Europäische Jugendportal https://youth.europa.eu/discovereu_de, wo Interessierte alle Informationen zur Teilnahme sowie den genauen Ablauf finden.