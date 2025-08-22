FACC steigert Umsatz im 1. Halbjahr 2025 um 10,6 Prozent – Jahresziel von 1 Milliarde Euro im Blick

Die FACC AG konnte im ersten Halbjahr 2025 trotz anhaltender geopolitischer und lieferkettenbedingter Herausforderungen den Umsatz um 10,6 % auf 484,7 Mio. Euro steigern (1. Halbjahr 2024: 438,3 Mio. Euro). Das EBIT lag mit 18,4 Mio. Euro im erwarteten Bereich, wenn auch leicht unter dem Vorjahreswert von 22,5 Mio. Euro. Die Mitarbeiterzahl wuchs um 123 Vollzeitkräfte.