Ein neues Trophy-Asset erobert die Wohnungen der Superreichen: Dinoskelette, deren Preise rasant steigen. Was für Milliardäre eine Geldanlage mit Kick ist, wird für die Forschung zur Gefahr.
von
Maren Jensen
Willkommen bei „Tristan Otto“
Der Sonderausstellungsraum im Naturkundemuseum Berlin ist mit grauen Gardinen abgehängt, als Generaldirektor Johannes Vogel (63) die Tür seiner Forschungseinrichtung für einen exklusiven Einblick öffnet. Willkommen bei „Tristan Otto“: vier Meter hoch, zwölf Meter lang, sieben Tonnen Gewicht zu Lebzeiten, 66 Millionen Jahre alt – das sind die Eckdaten des berühmten Tyrannosaurus Rex in Berlin.
Das Skelett lagerte einst tief unter einer gefrorenen Gesteinsschicht im US-Bundesstaat Montana. Nun lässt es ein Publikum frösteln, das den T-Rex vor allem als Bedrohung aus „Jurassic Park“ kennt. Ein Großteil davon ist echt, nur der Schädel ein Abguss. Dessen 180 Kilogramm schweres Original, von dem noch 98 Prozent erhalten sind, thront einen Raum weiter in einer Vitrine, so sicher weggeschlossen wie Kronjuwelen.
Die Besucher können dem Riesen dort aus der Nähe in die toten Augenhöhlen schauen. Über 50.000 Newton Beißkraft soll das Raubmonster in seinen 58 Zähnen gehabt haben – selbst die stärksten Krokodile schnappen heute gerade mal mit rund 16.000 Newton zu.
Einzigartiger Kick fürs Vermögensdepot
Hausherr Vogel trägt zum imposanten Zwirbelschnurrbart eine grün-pinke Dinokrawatte. Er hat sein Leben der Forschung gewidmet, kennt seinen Tristan Otto bestens. Nur: Der Star dieses Museums gehört dem dänischen Unternehmer und Investmentbanker Niels Nielsen (50) und dessen Freund Jens Peter Jensen. Sie stellen den Berlinern den nach ihren Söhnen benannten Dino als Leihgabe zur Verfügung. Der Mäzen wandte sich vor elf Jahren an das Museum für Naturkunde: Der T-Rex sollte im Museum ausgestellt und zugleich wissenschaftlich erforscht werden. Nielsens Wunsch kam Vogel nur zu gern nach; in Berlin wollte man unbedingt Platz für Tristan Otto schaffen.
Für große Museen sind solche Deals längst normal. Immer mehr Skelette und Fossilien landen in privaten Händen. Und so bestimmen immer öfter Milliardäre, Scheichs, Entrepreneure und Family-Offices, welche Fossilien überhaupt noch öffentlich zugänglich sind. In den großen Auktionshäusern erzielen Saurierskelette Millionenerlöse, die Fossilien konkurrieren preislich mittlerweile mit Werken von Kunstmarktstars wie Pablo Picasso oder Gerhard Richter (94). Für manche Superreiche sind die Knochen ein einzigartiger Kick fürs Vermögensdepot.
Prominente Sammler
Neben Hollywoodschauspielern wie Leonardo DiCaprio (51) oder Nicolas Cage (62) stürzen sich auch Deutsche in den Markt. So hat der milliardenschwere Serieninvestor Christian Angermayer (48; Platz 392 auf der diesjährigen Manager-Magazin-Reichstenliste) eine ganze Menagerie aus der Kreidezeit erworben – darunter einen langschwänzigen Diplodocus, einen der größten jemals gefundenen Schädel des Triceratops, bekannt für seinen markanten Nackenschild, sowie einen Nanotyrannus, dessen Wert Angermayer selbst auf rund 40 Millionen Dollar taxiert.
„Schon der bloße Anblick dieser Stücke gibt mir ein tiefes Gefühl für die Dimension von Zeit – dafür, wie alt die Erde ist und wie wenig Zeit wir selbst auf ihr haben“, schreibt er auf seinen Social-Media-Kanälen. Angefangen hat dieses Fossilfieber vor gerade einmal sechs Jahren mit „Stan“: Der T-Rex wurde 2020 bei Christie’s in New York für damals sensationelle 31,8 Millionen Dollar ersteigert. Taxiert waren die Knochen nur auf sechs bis acht Millionen; der bis dahin teuerste T-Rex, das Skelett „Sue“, wurde 1997 für 8,4 Millionen Dollar gekauft.
Zahllose neue Investoren sind seither aufgesprungen. 2024 kaufte Hedgefondsmilliardär Ken Griffin (57) den Stegosaurus „Apex“ – 45 Millionen Dollar für einen Pflanzenfresser. Der T-Rex „Gus“ (etwa 67 Millionen Jahre alt) brach im Juli 2026 den nächsten Rekord: Für 50,1 Millionen Dollar ging er bei Sotheby’s an einen noch unbekannten Käufer.
Dinos unter der Lupe
Wenn bei Christie’s ein Dino für eine große Versteigerung vorbereitet wird, geht nichts ohne James Hyslop. Der Leiter der Abteilung für Wissenschaft und Naturgeschichte bei Christie’s in London hat vor dem Gespräch mit dem manager magazin mehrere Knochen in einem CT-Gerät untersucht. Seit fast 20 Jahren kümmert er sich um die Einwertung, also die Ermittlung des Marktpreises, Katalogisierung und Inszenierung von Auktionslosen.
Auch der legendäre Stan ging über seinen Tisch: „Das Skelett ist einer der vollständigsten und am besten erforschten Funde überhaupt“, sagt Hyslop. Solch ein komplett erhaltener „Blue‑Chip‑Saurier“, den die Welt durch jahrzehntelange Forschung kennt, ist ein Trophy-Asset: eine Trophäe für Hoch vermögende.
Trophy-Assets sind extrem selten, sofort erkennbar und haben einen hohen Prestigefaktor. Der Käufer von Stan war die Kulturbehörde Abu Dhabis, die ihn als Star für ihr 2025 eröffnetes Natural History Museum er‑ warb. Dahinter steht die Herrscherfamilie des Emirats, die Al-Nahyan-Dynastie. Ihr Haus präsentiert Stan nun als das Prunkstück, in einer statischen Kampfszene mit einem anderen T-Rex.
Vorteil für Markennamen
Der „König der Tyrannenechsen“ (deutsche Übersetzung von Tyrannosaurus Rex) ist der Kassenschlager, weil er lange als das größte Raubtier galt, das je die Erde bevölkerte. Dass inzwischen Überreste von noch größeren Sauriern gefunden wurden, habe diesem Mythos keinen Abbruch getan, sagt Hyslop. Ähnlich wie bei der Kunst zögen auch im Dinomarkt die bekannten „Marken“ davon: T-Rex, Triceratops, Stegosaurus oder andere Arten, die durch Steven Spielbergs „Jurassic Park“-Film 1993 berühmt wurden, seien die klaren Preistreiber.
Seltenere oder unbekanntere Arten bringen deutlich weniger, selbst wenn sie wissenschaftlich mindestens ebenso interessant sind. Allein ein T-Rex‑Zahn kostet je nach Größe heute bis zu 250.000 Dollar. Ein Bein erreicht schon um die eine Million Dollar, sagt Hyslop. Ein nahezu vollständiger T-Rex liege mittlerweile bei 30 bis 50 Millionen, fragmentarische Skelette im mittleren 20‑Millionen-Bereich.
Das Fieber steckt an, mit den Preisen sind auch komplexe Finanzstrukturen gewachsen. Investoren und andere Interessenten erwerben etwa die Rechte an noch nicht vollständig ausgegrabenen Funden. In der Präparation wird es bereits zeitlich eng: Die Fachwerkstätten seien überlastet, der Weg vom Fund bis zur Verkaufsreife – früher die Sache ei‑ nes Halbjahrs – sei deutlich länger geworden, sagt Hyslop.
Vorsicht geboten
Und wie auf den Kunstmärkten steigt auch bei den Dinos das Betrugsrisiko. Die Grenze zwischen Restaurierung und Betrug verschwimmt. Vor allem Laien können kaum feststellen, wie echt ihr Wohnzimmerdino ist. Christie’s war bereits selbst in einen peinlichen Vorfall verwickelt. 2022 wollte das Unternehmen in Hongkong das T-Rex-Skelett „Shen“ versteigern, der Schätzpreis lag bei 15 bis 25 Millionen Dollar.
James Hyslop pries das Skelett in einer Christie’s-Mitteilung als eines der am intensivsten wissenschaftlich untersuchten T-Rex-Exemplare, die je auf den Auktionsmarkt gekommen seien. Paläontologen vom US-Ausgrabungsinstitut Black Hills erklärten jedoch vor der Versteigerung, dass große Teile des Skeletts offenbar gegossene Kopien von Stan seien. Christie’s zog das Skelett zurück und musste Kritik einstecken, weil der Anteil an Replikknochen und die Nähe zu Stan nicht früh und klar genug kommuniziert worden waren.
Heute seien „aufwendige Due-Diligence-Prüfungen Standard“, sagt Hyslop. Mithilfe von Röntgenaufnahmen unterscheide man Originalknochen von Kunstharz. Die detaillierte Dokumentation jeder Restaurierung und Hunderte Fotos vom Fund bis zur Präparation seien Pflicht. Die Provenienzfrage sei „absolut zentral“: Es reiche nicht mehr, nur einen Vertrag mit dem Eigentümer des Grundstücks zu zeigen, auf dem das Fossil gefunden wurde. Man müsse auch Grundbuchketten prüfen, Eigentumsrechte und jedes Überschreiten von Landesgrenzen juristisch wasserdicht belegen. Seit den 90ern sei der Papieraufwand „zigtausendfach“ gestiegen, sagt Hyslop.
Goldgräber im Steinbruch
Das bestätigt auch Deutschlands bekanntester Fossilienjäger Raimund Albersdörfer (61). Der Paläontologe und Händler hat schon Dutzende Skelette aus der Erde gehoben und verkauft. In Niederbayern fand er etwa ein fast vollständig erhaltenes Skelett eines kleinen, bis dahin unbekannten Raubsauriers. Die neue Art wurde später nach ihrem Ausgräber benannt: Sciurumimus albersdoerferi. Die Preisentwicklung seit 2020 sei „wirklich enorm“, sagt Albersdörfer. Der Boom werde auch jetzt noch stärker: „Seit dem Verkauf von Gus sehen wir Zahlen, die man sich vor zehn Jahren nicht einmal ausdenken konnte.“
Abseits der großen Auktionen, auf dem diskreten Privatmarkt, hätten die Preise ebenfalls spürbar angezogen. In den 90er-Jahren habe er für einen 25-Meter-Dino etwa zwei bis drei Millionen Dollar bekommen. „Heute würde ich das Fünffache verlangen.“ In der Lesart Albersdörfers und Hyslops holen die Preise jetzt nur nach, was der Markt jahrzehntelang verschlafen hat: „Dinoknochen sind lange unterbewertet gewesen“, sagt Albersdörfer. Während Oldtimer, Kunst oder andere Sammelobjekte von historischem Wert schon länger im Preis angezogen hätten, sei das bei den Dinosauriern erst verspätet passiert.
Die neuen Lieblinge im Geschäft heißen Flugsaurier oder wissenschaftlich Pterosaurier. Die Verwandten der Dinos, die einst elegant durch die Luft schwebten, sind eine besonders gefragte Superreichentrophäe, weil sie sich in mehrstöckigen Eingangshallen, Privatmuseen oder Unternehmensfluren hervorragend in Szene setzen lassen.
Gefragte Flieger
So war Albersdörfer in Rumänien an der wissenschaftlich spektakulären Entdeckung eines riesigen Flugsauriers beteiligt, der mit einer geschätzten Flügelspannweite von etwa zwölf Metern als der größte bekannte Pterosaurier gilt. In den 90er-Jahren war solch ein Fund umgerechnet um die 25.000 Euro wert. In heutigen Auktionen haben die beliebten Fundstücke aber teils schon Millionensummen erreicht. 2023 versteigerte Sotheby’s in New York ein nahezu vollständiges Skelett eines Pteranodon für fast vier Millionen Dollar. Auf dem Privatmarkt sind laut Albersdörfer derzeit bis zu 400.000 Euro realistisch. Seine Kunden kommen aus aller Welt – ein Großteil seien aber deutsche Multimillionäre, erzählt er.
Deutschland ist auch für den Kanadier Peter Lovisek (42) ein Schlüsselmarkt. Seine Firma Fossil Realm stellt ganze Dinoportfolios für Superreiche zusammen. Sie kuratiert und verkauft rare Urzeitwesen, betreibt eine eigene Galerie in Ottawa und eine Präparations- und Restaurationswerkstatt im Großraum Toronto. Und sie ist ständig mit Paläontologen auf Knochenjagd. Ein Pterosaurier aus Soln hofen wanderte über Lovisek für einen niedrigen sechsstelligen Betrag in das Portfolio eines britischen Multimillionärs, der sich das Biest ins Wohnzimmer hängen will.
Auch eine Gruppe außergewöhnlicher, schillernder Ammoniten verkaufte Lovisek im mittleren sechsstelligen Bereich an einen kanadischen Privatsammler. Ein Paar fast drei Meter lange Mammutstoßzähne wurde an einen kanadischen Unternehmer verkauft und in dessen Residenz aufgestellt. In letzter Zeit verjünge sich seine Kundschaft spürbar, erzählt Lovisek. Statt älterer, wissenschaftlich interessierter Sammler entdeckten nun junge Entrepreneure die Fossilien für sich. Ihnen gehe es oft vor allem um das Objekt als spektakuläres Statement. Bevorzugt werden Stücke, die man auch schnell wieder loswird: „T-Rex-Zähne lassen sich auf dem Markt deutlich leichter handeln als ein halber Saal voller Knochen“, sagt Lovisek. „Sperrige, große Skelette sind grundsätzlich illiquide.“
Schaden für die Forschung
Rechtlich ist der Großteil des heutigen Trophäenhandels unbedenklich. Kulturpolitisch bedeutet er jedoch, dass wichtige Objekte der Öffentlichkeit entzogen werden und für die Forschung nur noch schwer zugänglich sind. „Fantasiepreise“ beklagt Oliver Rauhut (57), Paläontologe in der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie. Die Saurierskelette seien Spekulationsobjekte geworden.
Mit dem wissenschaftlichen oder auch nur wirtschaftlich nachvollziehbaren Wert der Fossilien hätten die Preise kaum noch etwas zu tun. Rauhuts grobe Kostenrechnung: Ein T-Rex aus den USA – mit Landpacht, Prospektions- und Grabungskampagnen sowie aufwendiger Präparation – koste realistisch nur einige Hunderttausend Euro. Selbst mit großzügiger Gewinnmarge ergebe das einen Preis von etwa 700.000 bis zu einer Million Euro – nicht aber 30, 40 oder 50 Millionen.
Museen im Hintertreffen
Die Preise für Stan, Apex oder Gus lägen jenseits ganzer Jahresbudgets öffentlicher Museen. „Die Auktionserfolge vergiften den Markt“, sagt Rauhut. Auch die Kooperationen mit Sammlern würden schwieriger. „Jeder, der einen Knochen findet, hält sich plötzlich für reich und will groß verhandeln.“ Selbst mittelgroße Stücke rutschen in Preisklassen, die Museen nicht mehr bezahlen können.
Ausdrücklich verteidigt Rauhut aber private und kommerzielle Initiativen, die sinnvoll eingebunden sind: In Deutschland hätten Museen traditionell gute Beziehungen zu Sammlern, die oft Funde retten, die sonst im Zementbrecher landen oder im Gelände verrotten würden. „Die allermeisten Fossilien würden gar nicht entdeckt ohne private Sammler“, sagt Rauhut. 80 Prozent der Skelette würden privat gefunden, jedes Jahr auf diese Weise 30 bis 40 neue Arten entdeckt. Die Hälfte aller Dinosaurierarten sei in den vergangenen 25 Jahren erstmals wissenschaftlich beschrieben worden.
Das perfekte Land für Dinoausgrabungen ist zugleich die Hochburg des Kapitalismus: In den USA spielen Geologie, Klima und Eigentumsrecht am günstigsten zusammen. Riesige Gesteinsschichten aus der Dinozeit liegen in Montana, Wyoming oder South Dakota direkt an der Oberfläche. Auch der Berliner Tristan Otto wurde von dem Paläontologen Craig Pfister an der berühmten Hell-Creek-Formation in Montana ausgegraben. Dort gilt: Wer auf seinem Privatgrund etwas findet, darf damit machen, was er will. „Ausgraben, verkaufen oder in die Luft sprengen: vollkommen egal“, sagt der Dinojäger Albersdörfer.
Hierzulande sind die Ausgrabungen Ländersache. Fossilien gelten rechtlich nicht per se als Kulturgut, sondern stecken in einer Grauzone zwischen Denkmalschutz und Sachenrecht. Im Berliner Museum sieht der Chef die Kommerzialisierung differenziert. Johannes Vogel nennt sich selbst einen Mann der Wissenschaft und der Demokratie – was auch bedeute, dass die Natur allen gehören sollte. Den Kritikern geht es nicht nur um Rechtsphilosophie. Viele Fachjournals akzeptieren Studien an Fossilien aus Privateigentum grundsätzlich nicht. Hier habe sich die Wissenschaft selbst eingeschränkt, kritisiert Vogel.
Ein Dino mit Zahnweh
Am Schädel von Tristan Otto zeigt der gelernte Botaniker auf eine unscheinbare Verdickung am linken Unterkiefer. Einer der Dinospezialisten des Hauses hat mit einem Team nachgewiesen, dass der T-Rex dort zu Lebzeiten eine Form von Osteomyelitis, also eine schwere bakterielle Entzündung des Knochens und des Knochenmarks und damit vermutlich höllischen Zahnschmerz hatte.
Vogels Team hat auch erforscht, wie die Sinne des Raubsauriers funktioniert haben könnten: Anhand der Hohlräume im Schädel rekonstruierten die Forschenden mögliche Gehirnstrukturen und verglichen sie mit denen heutiger Vögel. „All das können wir in renommierten Journals nicht publizieren“, sagt der Museumschef.