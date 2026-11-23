Der Sonderausstellungsraum im Naturkundemuseum Berlin ist mit grauen Gardinen abgehängt, als Generaldirektor Johannes Vogel (63) die Tür seiner Forschungseinrichtung für einen exklusiven Einblick öffnet. Willkommen bei „Tristan Otto“: vier Meter hoch, zwölf Meter lang, sieben Tonnen Gewicht zu Lebzeiten, 66 Millionen Jahre alt – das sind die Eckdaten des berühmten Tyrannosaurus Rex in Berlin.

Das Skelett lagerte einst tief unter einer gefrorenen Gesteinsschicht im US-Bundesstaat Montana. Nun lässt es ein Publikum frösteln, das den T-Rex vor allem als Bedrohung aus „Jurassic Park“ kennt. Ein Großteil davon ist echt, nur der Schädel ein Abguss. Dessen 180 Kilogramm schweres Original, von dem noch 98 Prozent erhalten sind, thront einen Raum weiter in einer Vitrine, so sicher weggeschlossen wie Kronjuwelen.

Die Besucher können dem Riesen dort aus der Nähe in die toten Augenhöhlen schauen. Über 50.000 Newton Beißkraft soll das Raubmonster in seinen 58 Zähnen gehabt haben – selbst die stärksten Krokodile schnappen heute gerade mal mit rund 16.000 Newton zu.