Kurz, Benko, Thiel: Christian Angermayer kennt sie alle

Wer verstehen will, wie talentiert Angermayer wirklich darin ist, sein Netzwerk zu aktivieren und die Nähe zur Macht zu nutzen, der muss sich nur Angermayers Mailverkehr aus demFrühjahr 2020 anschauen. Sein Freund, der tief gefallene einstige Kaufhauskönig René Benko, der aktuell mit einer Fußfessel aus dem Gefängnis in den Hausarrest entlassen wurde, steckte damals in der wohl schwierigsten Phase seines Unternehmerlebens. Insbesondere seine Galeria-Kaufhäuser waren in größter Not.

Am 22. März 2020 schrieb Benko morgens um 6.23 Uhr eine Mail an Angermayer: „Anbei haben meine Juristen Anmerkungen zum dringlichen Gesetzentwurf zur Aussetzung Insolvenzrecht, vor allem aber auch Änderungen bei Mietstundungen und in Folge Stundungen von Zins und Tilgungen sowie von Kündigungsrechten von Krediten.“ Solle man das nicht dem damaligen Staatssekretär Wolfgang Schmidt im Finanzministerium unter Olaf Scholz schicken, fragt Benko und: „Ruf mal durch, wenn du wach bist. Danke.“

Nachdem Angermayer aufgestanden ist, schreibt dieser eine Nachricht an den damaligen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit Benkos Wunschliste.

Klingbeil antwortet eine Viertelstunde später: „Hey, ich lese deine Sachen alle. Bei mir brennt gerade die Hütte, von den 80 Prozent kommen wir wohl runter. Das mit den gewerblichen Immobilien habe ich gerade weitergegeben.“

Angermayer wendet sich auch an Thomas Jarzombek (CDU), damals Beauftragter für Start-ups im Wirtschaftsministerium. Wie einen Arbeitsnachweis leitet er seine Mail an Benko weiter.

Der hat parallel dazu an Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt gemailt – in Blindkopie nimmt Benko Gesundheitsminister Jens Spahn mit einer privaten Mailadresse und Angermayer: „Ich habe Ihre E-Mailadresse von Jens Spahn erhalten“, schreibt Benko und bittet um ein Telefonat. Insgesamt sollte Benkos Kaufhauskette 680 Millionen Euro vom Bund erhalten – lediglich ein Bruchteil floss zurück. Heute sagt Schmidt, dass er mit Benko vielleicht ein oder zweimal telefoniert habe. Einfluss auf seine politischen Entscheidungen habe das nicht gehabt.

Am Tag nach der gemeinsamen Offensive für Benkos Kaufhäuser kommt es zu einer Verabredung zwischen den beiden Unternehmern. Am 23. März schließen Benkos Laura Holding und Angermayers Biotechfirma Atai einen Vertrag, der vorsieht, dass Benko mit zehn Millionen Euro dort investiert – zahlbar am 1. August auf ein Konto bei einer Raiffeisenbank am Attersee.

Angermayer stellt sein Engagement für Benko als reinen Freundschaftsdienst dar. Allein schon die Frage nach der Gleichzeitigkeit beider Vorgänge zu stellen, sei eine „absurde Unterstellung“. Es handele sich um eine „zufällige zeitliche Nähe“.