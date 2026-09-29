Nicolai Tangen: „Kein Land hat es geschafft, großes Vermögen ewig zu bewahren“

2.293.484.252.464 Dollar. So viel Geld – knapp 2,3 Billionen US-Dollar – verwaltet Nicolai Tangen als Chef des weltweit größten Staatsfonds. Der norwegische Government Pension Fund Global ist an rund 7.100 Unternehmen in mehr als 50 Ländern beteiligt und besitzt knapp 1,5 Prozent aller weltweit börsennotierten Aktien.

Tangen, 60, steht als einziger Norweger auf der Fortune-Liste der 100 mächtigsten Wirtschaftsführer der Welt. Bevor er 2020 die Führung des Staatsfonds übernahm, verdiente er in London mit seiner eigenen Hedgefondsfirma AKO Capital ein Vermögen. Im Gespräch mit dem Handelsblatt erklärt Tangen, wie er auf die KI-Börsenrallye blickt, warum er trotz Rekordgewinnen mit härteren Zeiten rechnet und selbst einen vollständigen Verlust des Staatsfonds nicht völlig ausschließt.

Herr Tangen, sind Sie der mächtigste Fondsmanager der Welt?

Nein.

Aber Sie verwalten den weltweit größten Staatsfonds. Der norwegische Government Pension Fund Global ist rund 2,3 Billionen Dollar schwer und besitzt rund 1,5 Prozent aller Aktien börsennotierter Unternehmen weltweit. Da liegt der Gedanke nahe.

So sehe ich das nicht. Wir führen den Staatsfonds sehr nah an einem Index. Zudem gibt das norwegische Finanzministerium einen wichtigen Teil unseres Mandats vor. Der Großteil der Risiken steckt damit bereits im Mandat – darüber entscheide nicht ich.

Aktuell investiert der Fonds rund 72 Prozent in Aktien, knapp 26 Prozent in Anleihen, 1,6 Prozent in Immobilien und 0,5 Prozent in Infrastruktur für erneuerbare Energien. Die grundlegende Vermögensaufteilung und die Anlagestrategie gibt das norwegische Finanzministerium vor, größere strategische Änderungen muss das Parlament billigen. Wie viel Freiheit haben Sie da als Anlagechef noch?

Es gibt klare Grenzen für das, was ich tun darf. Das ist bewusst so konstruiert – und bei einem Fonds, der für ein kleines Land derart wichtig ist, sehr sinnvoll. Es muss Grenzen dafür geben, wie viel zusätzliches Risiko ein Fondsmanager eingehen kann. Das Mandat macht präzise Vorgaben und legt die Risikotoleranz fest. Ich halte das für vernünftig. Es funktioniert gut.

Sie halten den begrenzten Spielraum für aktives Management also für richtig?

Ja.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der Fonds einen Rekordgewinn von mehr als 184 Milliarden Dollar – das höchste Halbjahresergebnis seiner Geschichte. Was trieb die Gewinne?

Die starken Kursgewinne im Aktienteil unseres Portfolios. Mehr als die Hälfte der Gewinne kam von Tech-Aktien. In den vergangenen Jahren trieben vor allem US-Technologiekonzerne die Renditen. Diesmal waren es insbesondere asiatische Tech-Werte aus der Halbleiter-Branche.

Vor allem Chip- und KI-Aktien haben die Märkte zuletzt stark angetrieben. Ist diese Rally fundamental gerechtfertigt?

Das ist derzeit die große Frage. Ohne Zweifel findet eine gewaltige Revolution statt. Zugleich steckt die Anwendung von KI noch in den Kinderschuhen. Vor allem europäische Unternehmen und der öffentliche Sektor haben noch einen sehr langen Weg vor sich. Deshalb ist es äußerst schwer zu sagen, an welchem Punkt des KI-Zyklus wir stehen.