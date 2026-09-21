Der München-Code: Wie eine Stadt Deutschlands Wirtschaft antreibt

Was München von der Start-up-­Szene in Berlin unterscheidet? Hier sei nicht „every day party“, sagt Daniel Krauss, der in der Stadt vor zwölf Jahren Flixbus (zwei Milliarden Euro Umsatz, 5.500 Mitarbeiter) mitgegründet hat. Gerade treibt er den größten Ausbau der Firmengeschichte voran, um die Deutsche Bahn anzugreifen. In München werde nicht „rumgespielt“, resümiert Krauss.

Klar, man geht zur Bits & Pretzels, zu Burdas DLD, zum Oktoberfest, vielleicht auch zur PIN-Party, bei der sich einmal im Jahr in der Pinakothek der Moderne trifft, was Geld, Geschmack oder Namen hat. Ansonsten verabredet man sich gezielt. Wen man treffen will, den ruft man an; „strukturierte Treffen“, wie es ein Hunderte Millionen schwerer Investor nennt, der gerade von Berlin nach München gezogen ist. Ansonsten gilt: Die örtlichen Jungunternehmer sind solide und abends zu Hause bei der Familie. Man schätzt eine gewisse Bürgerlichkeit und gut funk­tionierende Infrastruktur inklusive anständiger Schulen. Szene-Hangouts wie das „Klub Kitchen“ in Berlin-Mitte, wo man ständig jemanden trifft, gibt es in München gar nicht erst. Zu „Käfer“ jedenfalls, der Zentrale der alten Deutschland AG, gehen die Techies eher nicht. Im schicken „Brenner“ sieht man und wird gesehen, aber wer es allzu erkennbar drauf anlegt, gehört schon nicht dazu.

Allenfalls die Venture-Capital-Leute wie Thomas Oehl laden mal außer der Reihe ein, „um die richtigen Leute zusammenbringen“. Oehl hat 2016 mit Vsquared als einer der Ersten auf Deep Tech gesetzt und in heutige Stars wie Isar Aerospace und IQM investiert. Mit 214 Millionen Euro führt er einen der größten Fonds Europas in diesem Bereich. Es gebe eine „schnelle Introkultur“, sagt er. Ein Satz per Mail reiche, um Leute zu verknüpfen. „Die Szene ist klein, alle kennen die Interessenlage.“ Und alle haben zu tun.