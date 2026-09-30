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Biogena: Verschmelzung von Invest und Good Vibes abgesegnet

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Biogena-CEO Albert Schmidbauer

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Die außerordentliche Hauptversammlung stimmte dem Zusammenschluss einstimmig zu. Zugleich wird das Grundkapital um bis zu 3,5 Mio. Euro erhöht.

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Die Verschmelzung der Biogena Good Vibes und der Biogena Group Invest ist bei einer außerordentlichen Hauptversammlung abgesegnet worden. Wie der Salzburger Mikronährstoff-Produzent am Mittwoch mitteilte, fiel der Beschluss einstimmig. Demnach erhalten die Aktionäre der Group Invest für jede gehaltene Aktie 0,879197 Aktien der Good Vibes.

Ebenso wurde beschlossen, das Grundkapital um bis zu 3,5 Mio. Euro auf bis zu 100,9 Mio. Euro durch Ausgabe von bis zu 3,5 Mio. neuer Stückaktien zu erhöhen. Mit der Eintragung der Verschmelzung erlischt die Biogena Group Invest und ihre Aktionäre werden Aktionäre der Biogena Good Vibes.

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