5. Club der Optimisten: Immobilienbranche blickt mit Zuversicht nach vorne

Der fünfte „Club der Optimisten“ der 3SI Immogroup brachte Entscheidungsträger der Immobilienbranche im Wiener Showroom zusammen.
Branchentreff mit positiver Stimmung
Bereits zum fünften Mal lud die 3SI Immogroup am 11. Juni 2026 zum „Club der Optimisten“ in ihren Showroom in der Kärntner Straße 39. Die Veranstaltungsreihe hat sich als beliebte Plattform für Vernetzung, fachlichen Austausch und neue Perspektiven innerhalb der Immobilienbranche etabliert.
Hausherr Michael Schmid begrüßte die Gäste vor vollem Haus und verwies auf die positive Entwicklung des Unternehmens: Mit mehr als 200 verkauften Wohnungen seit Jahresbeginn konnte die 3SI Immogroup ein Absatzplus von über 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.
Thomas Rohr über das Wiener Zinshaus
Als Keynote-Speaker des Abends war der Wiener Makler-Doyen Thomas Rohr zu Gast. In seinem Impulsvortrag beleuchtete er die historische Entwicklung des Wiener Zinshauses und dessen Bedeutung als langfristig stabile Anlageform.
Rohr betonte, dass Zinsschwankungen und Marktzyklen die Branche seit jeher begleiten würden, die Attraktivität des Wiener Zinshauses jedoch über Generationen hinweg Bestand habe. Zudem sprach er sich mit Blick auf aktuelle wohnpolitische Diskussionen für Augenmaß bei regulatorischen Eingriffen aus.
Austausch und Networking im Mittelpunkt
Im Anschluss nutzten die zahlreichen Gäste die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und intensiven Networking. Die positive Stimmung und die große Resonanz bestätigten einmal mehr den Stellenwert des Formats innerhalb der Branche.
„Mit dem Club der Optimisten wollen wir Menschen zusammenbringen, die die Zukunft unserer Branche aktiv mitgestalten. Gerade in herausfordernden Zeiten sind der persönliche Austausch, unterschiedliche Perspektiven und ein konstruktiver Dialog besonders wertvoll“, betonte Michael Schmid.