5. Club der Optimisten: Immobilienbranche blickt mit Zuversicht nach vorne

Bereits zum fünften Mal lud die 3SI Immogroup am 11. Juni 2026 zum „Club der Optimisten“ in ihren Showroom in der Kärntner Straße 39. Die Veranstaltungsreihe hat sich als beliebte Plattform für Vernetzung, fachlichen Austausch und neue Perspektiven innerhalb der Immobilienbranche etabliert.

Hausherr Michael Schmid begrüßte die Gäste vor vollem Haus und verwies auf die positive Entwicklung des Unternehmens: Mit mehr als 200 verkauften Wohnungen seit Jahresbeginn konnte die 3SI Immogroup ein Absatzplus von über 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.