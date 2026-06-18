CDG-Preis für Forschung und Innovation 2026 verliehen

Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung wurde der CDG-Preis für Forschung und Innovation 2026 vergeben. Mit dem Preis würdigt die Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG) Wissenschaftler, die in ihren CD-Labors herausragende Ergebnisse in der anwendungsorientierten Grundlagenforschung erzielen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmenspartner leisten.

Die Auszeichnung verdeutlicht zugleich die hohe Bedeutung der CD-Labors für die langfristige Sicherung des Forschungs- und Wirtschaftsstandorts Österreich.