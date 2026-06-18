CDG-Preis für Forschung und Innovation 2026 verliehen

Mit dem CDG-Preis für Forschung und Innovation werden Wissenschaftler ausgezeichnet, die das Fördermodell der Christian Doppler Forschungsgesellschaft besonders erfolgreich umsetzen und damit die Innovationskraft ihrer Unternehmenspartner stärken.
Auszeichnung für erfolgreiche Zusammenarbeit von Forschung und Wirtschaft
Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung wurde der CDG-Preis für Forschung und Innovation 2026 vergeben. Mit dem Preis würdigt die Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG) Wissenschaftler, die in ihren CD-Labors herausragende Ergebnisse in der anwendungsorientierten Grundlagenforschung erzielen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmenspartner leisten.
Die Auszeichnung verdeutlicht zugleich die hohe Bedeutung der CD-Labors für die langfristige Sicherung des Forschungs- und Wirtschaftsstandorts Österreich.
Hochkarätige Gäste am Podium
Am Podium begrüßt wurden Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie CDG-Präsident Martin Gerzabek.
Als Gewinnerin des CDG-Preises für Forschung und Innovation 2026 wurde Brigitte Gasser ausgezeichnet. Gemeinsam mit Vizerektor Christoph Pfeifer von der BOKU University und Unternehmenspartner Christoph Kiziak von der Lonza AG stand sie im Mittelpunkt der Veranstaltung.
Die Preisverleihung unterstrich die zentrale Rolle der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft für die Entwicklung zukunftsweisender Innovationen und die Stärkung des Forschungsstandorts Österreich.