Peter Kaiser: „Führen heißt zuhören und Verantwortung übernehmen“

Der scheidende Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser zieht im Podcast „Kärnten ungefiltert“ eine persönliche Bilanz seiner politischen Laufbahn und gibt Einblick in seine Prioritäten nach dem Amtsende.

Nach mehr als fünf Jahrzehnten politischer Tätigkeit betont Kaiser vor allem die Bedeutung von Kontinuität, Bildung und politischem Engagement als prägende Konstanten seines Wirkens.