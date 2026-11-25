Die Vorstellungen über einen Sozialplan zwischen dem Tiefkühlgemüse-Produzenten und den Belegschaftsvertretern lagen bisher weit auseinander. Am Mittwoch reiste ein Team des Ardo-Konzerns nach Groß-Enzersdorf, um gemeinsam mit dem lokalen Management Verhandlungen mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften zu führen. Nach Wochen schwieriger Gespräche ortete die Gewerkschaft PRO-GE am Mittwoch einen "möglichen Durchbruch". Vonseiten des Konzerns berichtete man von einer "Verhandlungsrunde mit ersten positiven Signalen".

"Nach der heutigen Verhandlungsrunde erscheint eine Einigung möglich", hieß es vonseiten der Gewerkschaft PRO-GE am Abend in einer Aussendung. Dass das bisherige Angebot des Konzerns nachgebessert werden solle, sei "ein wichtiger Schritt", erklärten Arbeiterbetriebsrat Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik. "Jetzt müssen aus den Ankündigungen konkrete Verbesserungen werden", wurde betont. Ziel sei "eine faire Lösung für die Beschäftigten, die nach der angekündigten Werksschließung vor einer schwierigen Zukunft stehen".

"Im Rahmen einer sehr intensiven Verhandlungsrunde konnten nun Fortschritte in Richtung einer positiven Lösung erzielt werden", teilte das Unternehmen mit. Demnach haben die beiden Seiten vereinbart, vorerst keine Details zu den Verhandlungen öffentlich bekannt zu geben.

Komme es tatsächlich zu einem Abschluss, wäre auch eine gerichtliche Schlichtung nicht mehr notwendig, hieß es seitens der Gewerkschaft. "Noch sind nicht alle Punkte geklärt. Aber wir sind einer fairen Lösung für die Beschäftigten ein entscheidendes Stück näher gekommen", teilten Breiner und Slacik mit. Betriebsrat und Gewerkschaften hatten vergangene Woche einen Antrag beim Arbeits- und Sozialgericht in Korneuburg eingebracht, um ein Schlichtungsverfahren zu erreichen. Der Konzern hatte vor einigen Tagen in einem Schreiben an die Betriebsratsvorsitzenden mitgeteilt, es sollte "jede Anstrengung unternommen werden", "um langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden und stattdessen den Fokus auf einen konstruktiven Dialog zu legen". Nachdem mehrere Termine bisher kein Ergebnis gebracht hatten, schaltete sich das Konzernmanagement in die Verhandlungen ein.

Ardo hatte im September angekündigt, das Werk in Groß-Enzersdorf im Marchfeld Ende August 2027 zu schließen. An dem Standort im Bezirk Gänserndorf wird beispielsweise für Iglo und die Tiefkühl-Eigenmarken von Billa, Hofer und Spar produziert. Betroffen sind 190 Beschäftigte und 50 Leiharbeitskräfte. In puncto Versorgung mit heimischem Tiefkühlgemüse gibt es bereits eine Lösung. Nach längeren Verhandlungen der Politik wurden Unternehmen wie Waldland als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen, das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland weitet seine Kapazitäten deutlich aus und kooperiert ab Frühjahr 2027 auch mit Iglo. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann künftig bis zu rund 2.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften. Auch der zusätzliche Aufbau einer eigenen Blattgemüse- und Innovationen-Verarbeitungslinie wird geprüft.