Ab Jänner zahlen Sie mehr: Höhere NoVA, teurere Vignette und erstmals Sachbezug für E-Dienstautos

Die größte Änderung betrifft Beschäftigte mit elektrischem Firmenauto. Bisher war die private Nutzung von Dienstautos mit 0 Gramm CO2 pro Kilometer lohnsteuerfrei. Mit dem Budgetbegleitgesetz 2027-2028 (BGBl. I Nr. 62/2026) wurde laut ICON die Sachbezugswerteverordnung geändert. Ab 2027 sind 0,375 Prozent der Anschaffungskosten pro Monat anzusetzen, höchstens 180 Euro. Ab 2028 sind es 0,625 Prozent, höchstens 300 Euro im Monat.

Maßgeblich sind die tatsächlichen Anschaffungskosten einschließlich Umsatzsteuer, die sogenannte Luxustangente von 40.000 Euro begrenzt die Bemessungsgrundlage nicht. Für ein E-Auto um 48.000 Euro brutto ergibt das 180 Euro im Monat, also 2.160 Euro im Jahr, die als Sachbezug versteuert werden. Gratis Laden beim Arbeitgeber löst unter den gesetzlichen Voraussetzungen keinen zusätzlichen Sachbezug aus. Die Kanzlei hält fest, dass der Wert weiterhin deutlich unter jenem eines vergleichbaren Verbrenners liegt.

Zum Vergleich: Für Dienstautos mit Verbrennungsmotor, die 2027 erstmals zugelassen werden, gelten laut ICON 2 Prozent der Anschaffungskosten, höchstens 960 Euro im Monat, bei mehr als 126 Gramm CO2 pro Kilometer. Bis 126 Gramm sind es 1,5 Prozent, höchstens 720 Euro. Wer nachweislich im Jahresschnitt nicht mehr als 500 Kilometer im Monat privat fährt, setzt jeweils nur den halben Wert an.