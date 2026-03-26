Russell Perry: Der Österreicher, der Europas Luftraum Europa vermisst

Der entscheidende Satz fällt im Gespräch eher beiläufig. Natürlich hätte Russell Perry das DeepTech-Unternehmen Perivallon Technologies auch in Abu Dhabi oder in Singapur gründen können. „Dort würde es vermutlich schneller gehen“, sagt er. „In Österreich zu bleiben, war eine bewusste Entscheidung.“

Hier hat Perry bereits Start-up-Geschichte geschrieben: Mit dem Verkauf des Firmendatenanbieters 360kompany an die US-Ratingagentur Moody’s lieferte er im Jahr 2021 einen der größten Exits in der Geschichte der heimischen Gründerszene. Der erfolgreichste Exit des Jahres gelang ihm überdies 2010 als CEO der Personensuchmaschine 123people.

Man muss sich den 49-Jährigen nicht als patriotischen Unternehmer vorstellen. Eher als jemanden, der Systeme vergleicht wie andere Wetterlagen: nüchtern, präzise, mit einem Gespür für Dynamiken.