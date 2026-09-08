40 Jahre Österreichische Lotterien: Mit Blick auf die nächste Konzession

Die Österreichischen Lotterien haben ihr 40-jähriges Bestehen im Wiener Konzerthaus gefeiert. Bei dem Abend mit Partnern aus Politik, Sport, Kultur und Gesellschaft sowie ehemaligen Vorständen und Mitarbeitern ging es um die Geschichte des Unternehmens, seine gesellschaftlichen Partnerschaften und die Zukunft des regulierten Glücksspiels.

Der Auftakt verband die historischen Wurzeln des österreichischen Lotteriewesens mit der Gegenwart. Das „Lotto Privileg“ Maria Theresias aus dem Jahr 1752 wurde dabei als Ausgangspunkt der Entwicklung zu den heutigen Österreichischen Lotterien dargestellt. Die musikalische Eröffnung übernahm Nienke Latten, Hauptdarstellerin von „Maria Theresia – Das Musical“. Eine KI-generierte Maria Theresia stellte zugleich den Bezug zur Gegenwart her.