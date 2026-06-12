35 Jahre EHL: Jubiläumsfeier am neuen Standort bringt Immobilienbranche zusammen

Mit zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Kunst und Kultur feierte die EHL Immobilien Gruppe ihr 35-jähriges Bestehen am neuen Wiener Unternehmenssitz. Der Jubiläumsabend stand ganz im Zeichen von Begegnung, Rückblick und persönlichem Austausch.
Festlicher Abend zum 35-jährigen Firmenjubiläum
Am 10. Juni 2026 lud die EHL Immobilien Gruppe zur Feier ihres 35-jährigen Firmenjubiläums in den neuen Unternehmensstandort in der Wiener Rathausstraße 1. Zahlreiche langjährige Kund, Geschäftspartner und Wegbegleiter folgten der Einladung von Michael Ehlmaier und seinem Team und sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre.
Musik, Networking und Wiedersehen
Für den musikalischen Auftakt des Abends sorgte Saxophonist Peter Sax, der die Gäste mit seinem Programm begeisterte. Im Anschluss übernahm DJane Mel Merio und begleitete die Feier bis in die späten Abendstunden.
Das neue Bürogebäude bot den passenden Rahmen für intensive Gespräche, persönliches Networking und zahlreiche Wiedersehen mit langjährigen Partner der österreichischen Immobilienbranche.
Zahlreiche Gratulant vor Ort
Unter den Gästen befanden sich neben Manuela Ehlmaier und den vier Kindern Anna, Tobias, Fabian und Jonas auch die Mitglieder der EHL-Geschäftsführung: Franz Pöltl und Markus Mendel (EHL Investment Consulting), Stefan Wernhart (EHL Gewerbeimmobilien), Karina Schunker (EHL Wohnen) sowie Astrid Grantner-Fuchs und Wolfgang Wagner (EHL Immobilien Bewertung).
Darüber hinaus ließen es sich zahlreiche langjährige Geschäftspartner, Freund und Weggefährt von Michael Ehlmaier nicht nehmen, persönlich zum Jubiläum zu gratulieren.
35 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte
Die Feier bot Gelegenheit, auf 35 Jahre Unternehmensentwicklung zurückzublicken und gleichzeitig den neuen Standort als weiteres Kapitel der EHL-Erfolgsgeschichte zu würdigen. In entspannter Atmosphäre wurde bis in die Nacht gefeiert – begleitet von guten Gesprächen, persönlichen Begegnungen und vielen gemeinsamen Erinnerungen.