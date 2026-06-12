35 Jahre EHL: Jubiläumsfeier am neuen Standort bringt Immobilienbranche zusammen

Für den musikalischen Auftakt des Abends sorgte Saxophonist Peter Sax, der die Gäste mit seinem Programm begeisterte. Im Anschluss übernahm DJane Mel Merio und begleitete die Feier bis in die späten Abendstunden.

Das neue Bürogebäude bot den passenden Rahmen für intensive Gespräche, persönliches Networking und zahlreiche Wiedersehen mit langjährigen Partner der österreichischen Immobilienbranche.