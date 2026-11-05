London will neue Öl- und Gasfelder in der Nordsee verbieten, gebohrt wird trotzdem weiter

Großbritannien soll künftig keine Lizenzen mehr für die Erkundung neuer Öl- und Gasfelder in der Nordsee vergeben. Die Regierung von Premierminister Andy Burnham hat dazu am 4. November den Energy Independence Bill im Parlament eingebracht. Laut der Mitteilung der britischen Regierung werden keine neuen Lizenzen für die Erkundung neuer Felder in der Nordsee mehr ausgegeben. Auch an Land soll es in England keine neuen Öl- und Gaslizenzen mehr geben, das schließt die Förderung von Schiefergas durch Fracking ein.

Gebohrt wird trotzdem weiter. Bestehende Felder dürfen bis zum Ende ihrer Lebensdauer produzieren. Zusätzlich führt das Gesetz sogenannte Übergangs-Energiezertifikate ein. Sie erlauben laut einem Faktenblatt des Energieministeriums zusätzliche Förderung in Gebieten, die an bereits lizenzierte Felder grenzen und über Anbindungsleitungen an deren Anlagen angeschlossen werden. Auf diese Weise ließen sich rund 60 Millionen Barrel Öl erschließen. Öl und Gas würden noch für Jahrzehnte Teil des britischen Energiemix bleiben, heißt es in der Regierungsmitteilung.