Laub im November: Was an der Bauernregel über einen langen Winter dran ist

Einen Zusammenhang zwischen spätem Laubfall und einem langen Winter gibt es nach Einschätzung von Fachleuten nicht. Die Regel „lässt sich nicht belegen“, schreibt der Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst Mitte Oktober. Sie stehe „wissenschaftlich auf sehr wackeligen Beinen“. Wie der Winter werde, könnten uns die Bäume „auch heute leider noch nicht verraten“.

Der Grund ist einfach: Bäume reagieren auf Wetter, das bereits war, nicht auf Wetter, das kommt. Ausgelöst werden Laubfärbung und Laubfall laut Deutschem Wetterdienst durch die kürzer werdenden Tage und die sinkenden Temperaturen. Sie richten sich also nach dem Herbstwetter, weshalb sich mit solchen Bauernregeln keine Aussagen über den Verlauf des kommenden Winters treffen ließen. Ein milder Oktober mit wenigen kalten Nächten verzögert den Laubfall, auf ihn kann aber ebenso ein milder wie ein strenger Winter folgen.