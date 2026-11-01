El Niño: Was das außergewöhnlich starke Klimaphänomen für Europas Winter bedeutet

Für Europa ist der Einfluss von El Niño deutlich schwächer als in anderen Weltregionen. „El Niño ist für das Wetter in Österreich und im Alpenraum kein Hauptregler“, sagt Marc Olefs von GeoSphere Austria. Seine Signale kämen bei uns „nur abgeschwächt, indirekt und nicht verlässlich an“. Für Winter, Niederschläge und Hitzewellen sei meist die Zirkulation über dem Atlantik und Europa entscheidend.

Die Jahreszeitenprognose des EU-Klimadienstes Copernicus deutet für Dezember bis Februar auf einen eher milden und nassen Winter hin: Überdurchschnittliche Temperaturen gelten für den Großteil Europas als wahrscheinlicher, ebenso mehr Niederschlag als üblich. Der britische Wetterdienst Met Office erwartet für Nordwesteuropa im Frühwinter eher nasses und stürmisches Wetter, später im Winter ein höheres Risiko für Kälteeinbrüche. Beides sind Wahrscheinlichkeiten, keine Vorhersagen für einzelne Wochen.