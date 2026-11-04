Der COP30-Fahrplan weg von Öl, Gas und Kohle verpflichtet keinen einzigen Staat

Neue Pflichten für die Staaten enthält der Fahrplan nicht. Er sei der freiwillige Beitrag der Präsidentschaft zum Wechsel von der Verhandlung zur Umsetzung, „schafft keine neuen Verpflichtungen und ist kein verhandeltes Ergebnis“, heißt es im Fahrplan für die Abkehr von fossilen Brennstoffen, den die brasilianische Präsidentschaft der Weltklimakonferenz COP30 am 3. November in Brasília vorgestellt hat. Präsentiert wurde er von COP30-Präsident André Corrêa do Lago und Exekutivdirektorin Ana Toni.

Damit löst Brasilien ein Versprechen aus Belém ein. Dort hatte die Präsidentschaft zum Abschluss der Konferenz im November 2025 zwei Fahrpläne angekündigt, wie das UN-Klimasekretariat festhält: einen für die gerechte, geordnete und ausgewogene Abkehr von fossilen Energien und einen für das Ende der Entwaldung bis 2030. Am 9. November beginnt im türkischen Antalya die nächste Weltklimakonferenz, die COP31.