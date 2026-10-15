Schäden durch Naturgefahren sollen in Österreich künftig an einer zentralen Stelle gesammelt und ausgewertet werden. Der Nationalrat befasst sich am 15. Oktober mit einer Novelle des GeoSphere-Austria-Gesetzes. Sie schafft die rechtliche Grundlage für eine nationale Schadensdatenbank nach den Vorgaben der Vereinten Nationen. Im Ausschuss unterstützten die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS sowie die Grünen die Regierungsvorlage.

Die Datenbank soll Naturereignisse und ihre Folgen einheitlich und vergleichbar erfassen. Sie soll bei der Katastrophenvorsorge helfen, Risiken besser abschätzen lassen, zeigen, wie gut Schutzmaßnahmen wirken, und der Forschung dienen. Zugleich soll sie Österreich die Berichte erleichtern, zu denen es gegenüber der EU und international verpflichtet ist.