Jetstream und Bombenzyklon: Was hinter dem Sturmtief steckt und was Österreich erwartet

Der Begriff Bombenzyklon macht gerade die Runde, und mit ihm der Jetstream. Hintergrund ist ein Tiefdruckgebiet, das sich laut dem britischen Wetterdienst Met Office im Lauf der Woche über dem Atlantik entwickelt. Es könnte in der Nacht auf Freitag über Großbritannien hinwegziehen und am Freitagnachmittag die Nordsee erreichen.

Das Met Office hat für Freitag zwischen 0 und 12 Uhr eine gelbe Windwarnung für Teile Südenglands und von Wales ausgegeben. Erwartet werden Böen von rund 80 bis 95 Kilometern pro Stunde, an exponierten Küsten bis etwa 110 Kilometer pro Stunde. Der stellvertretende Chefmeteorologe Tom Crabtree spricht von einem „möglicherweise tiefen Tiefdruckgebiet“. Wie stark es wird und welchen Weg es genau nimmt, sei aber noch unsicher.