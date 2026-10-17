Heizkosten sparen in Tirol: 500 Haushalte bekommen Dämmset für Kellerrohre gratis

Ungedämmte Heizungs- und Warmwasserleitungen im Keller geben Wärme dort ab, wo sie niemand braucht. Mit der Aktion „Mission Keller-Check“ will das Land Tirol Haushalte dazu bringen, diese Rohre zu dämmen: Bis zu 500 Haushalte bekommen ein kostenloses Dämmset samt Anleitung nach Hause geschickt.

Die Aktion ist am 16. Oktober gestartet und läuft bis 30. Juni 2027, solange der Vorrat reicht. Umgesetzt wird sie von der Energieagentur Tirol, unterstützt vom Land Tirol und der Stadt Innsbruck. Ein Dämmstoffhersteller stellt die Rohrisolierungen zur Verfügung. Die Aktion ist Teil der Landesstrategie Tirol 2050 energieautonom.