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Heizkosten sparen in Tirol: 500 Haushalte bekommen Dämmset für Kellerrohre gratis

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Umwelt
Aktualisiert
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4 min
Rohrleitungen an der Decke eines Kellers
Foto:©Pixabay/RoAll

Wer ungedämmte Heizungs- und Warmwasserrohre im Keller dämmt, spart in einem Einfamilienhaus laut Energieagentur Tirol bis zu 100 Euro im Jahr. Mit der Aktion „Mission Keller-Check“ bekommen bis zu 500 Haushalte das Material kostenlos. So funktioniert die Anmeldung.

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Ungedämmte Heizungs- und Warmwasserleitungen im Keller geben Wärme dort ab, wo sie niemand braucht. Mit der Aktion „Mission Keller-Check“ will das Land Tirol Haushalte dazu bringen, diese Rohre zu dämmen: Bis zu 500 Haushalte bekommen ein kostenloses Dämmset samt Anleitung nach Hause geschickt.

Die Aktion ist am 16. Oktober gestartet und läuft bis 30. Juni 2027, solange der Vorrat reicht. Umgesetzt wird sie von der Energieagentur Tirol, unterstützt vom Land Tirol und der Stadt Innsbruck. Ein Dämmstoffhersteller stellt die Rohrisolierungen zur Verfügung. Die Aktion ist Teil der Landesstrategie Tirol 2050 energieautonom.

Wie viel gedämmte Rohre sparen

Nach Angaben der Energieagentur Tirol spart jeder gedämmte Laufmeter Rohr rund 40 Kilowattstunden Energie im Jahr. Wie viel es genau ist, hängt vom Heizsystem und von der Vorlauftemperatur ab. In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus lassen sich so laut Energieagentur bis zu 100 Euro Heizkosten im Jahr einsparen.

Landeshauptmann-Stellvertreter und Energiereferent Josef Geisler (ÖVP) verweist darauf, dass die Energiewende nur gelingt, wenn viele Menschen mitmachen. Die Rohrdämmung ist dabei eine Maßnahme, die Haushalte nach der Anleitung der Aktion selbst umsetzen können.

So läuft die Anmeldung

Teilnehmen können Tiroler Haushalte über die Website tirol2050.at/keller-check. Zuerst werden die ungedämmten Rohre im Keller fotografiert, ihre Längen abgemessen und die Abmessungen der Rohrbögen notiert. Mit diesen Angaben bewirbt man sich online.

Das passende Set wird anschließend kostenlos nach Hause geliefert. Nach dem Einbau lädt man ein Foto des Ergebnisses auf derselben Website hoch. Unter allen Teilnehmenden werden Preise verlost, für Haushalte aus Innsbruck stellt die Stadt zusätzlich ein Klimaticket Österreich zur Verfügung.

Worauf man beim Dämmen achten sollte

Die Installateurmeisterin Selina Greml rät im Rahmen der Aktion, alle warmen Leitungen im Keller zu dämmen, also nicht nur die Heizungs-, sondern auch die Warmwasserrohre. Besonders achten sollte man dabei auf Bögen und Armaturen.

Zu zweit lässt sich die Arbeit nach ihren Angaben in wenigen Stunden erledigen. Damit das Set passt, kommt es auf die Angaben bei der Anmeldung an: Rohrlängen und die Maße der Bögen sollten deshalb sorgfältig gemessen werden.

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