Klimastreik: Fridays for Future geht in sieben Landeshauptstädten auf die Straße

Die Klimabewegung Fridays for Future hat für Freitag, 16. Oktober, zu einem Klimastreik in ganz Österreich aufgerufen. Das Motto lautet „Ohne Klimaschutz ist alles nix“. Kundgebungen und Demonstrationszüge sind in Wien, Graz, Salzburg, Linz, Innsbruck, Bregenz und Klagenfurt angemeldet, also in sieben der neun Landeshauptstädte.

Die Bewegung fordert nach eigenen Angaben „wirksame Maßnahmen“ und eine klare Linie der Bundesregierung in der Klimapolitik. Verantwortliche sollen für eine aus Sicht der Organisatorinnen und Organisatoren zu schwache Reaktion auf den heißen Sommer zur Rechenschaft gezogen werden.