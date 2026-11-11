Laub fällt, Nester tauchen auf: Die Asiatische Hornisse breitet sich in Österreich aus

Die Asiatische Hornisse breitet sich in Österreich aus. Bisher gab es 29 gemeldete Sichtungen, die meisten davon in Vorarlberg, teilte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES am 4. November mit. Die Behörde rechnet damit, dass im Herbst noch weitere dazukommen.

Der Grund ist die Jahreszeit: Die Tiere bauen ihre birnenförmigen Nester meist hoch oben in Bäumen. Solange die Blätter dicht sind, bleiben sie oft unentdeckt. Fällt das Laub, werden die Nester deutlich leichter sichtbar, auch mitten in Städten und Dörfern.