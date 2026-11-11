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Laub fällt, Nester tauchen auf: Die Asiatische Hornisse breitet sich in Österreich aus

Die Asiatische Hornisse ist in Österreich angekommen, vor allem in Vorarlberg häufen sich die Meldungen. Jetzt im Herbst werden ihre Nester in den kahlen Baumkronen sichtbar. Woran Sie ein Nest erkennen, warum Sie es nicht selbst entfernen sollten und wo Sie es melden.

Hornisse sitzt auf einem Ast, Nahaufnahme
Foto:©Yamile Garcia, Pexels

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Die Asiatische Hornisse breitet sich in Österreich aus. Bisher gab es 29 gemeldete Sichtungen, die meisten davon in Vorarlberg, teilte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES am 4. November mit. Die Behörde rechnet damit, dass im Herbst noch weitere dazukommen.

Der Grund ist die Jahreszeit: Die Tiere bauen ihre birnenförmigen Nester meist hoch oben in Bäumen. Solange die Blätter dicht sind, bleiben sie oft unentdeckt. Fällt das Laub, werden die Nester deutlich leichter sichtbar, auch mitten in Städten und Dörfern.

Wo die Hornisse schon gefunden wurde

Erstmals in Österreich nachgewiesen wurde die Art laut Landwirtschaftsministerium am 9. April 2024 in der Stadt Salzburg, damals als einzelnes Tier ohne Nest. Im Juni 2026 folgte in Lustenau der erste Nestfund, über den Sommer kamen weitere Nester und Einzeltiere in Lustenau und Dornbirn dazu.

Ende August wurde die Hornisse auch in Tirol bestätigt. In Kössen fanden Fachleute ein Nest in einer Baumkrone in rund 25 bis 30 Metern Höhe. Auf der Meldeplattform von Biene Österreich sind inzwischen 38 Meldungen als bestätigt ausgewiesen. In den übrigen Bundesländern gab es laut Ministerium bis September keine bestätigten Nachweise.

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Hornisse sitzt auf einem Ast, Nahaufnahme
 © Yamile Garcia, Pexels

Wie gefährlich die Asiatische Hornisse ist

Für gesunde Menschen ist ein einzelnes Tier laut AGES nicht gefährlicher als eine heimische Hornisse, Wespe oder Biene. Anders ist es am Nest: Es kann mehrere hundert Tiere beherbergen, die es bei Störung heftig verteidigen. Viele Stiche können gefährlich sein, besonders für Menschen mit einer Allergie gegen Insektengift.

Das größere Problem haben Imkerinnen und Imker. Die Hornisse lauert vor Bienenstöcken und fängt Honigbienen im Flug ab, das kann Völker schwächen. Sie jagt auch Wespen, Schwebfliegen, Käfer und Schmetterlinge, laut Ministerium kann zudem der Obst- und Weinbau Schaden nehmen.

Was Sie bei einem Fund tun sollten

Wer ein Nest oder ein verdächtiges Tier entdeckt, sollte es keinesfalls selbst einfangen oder das Nest entfernen. Das übernehmen Fachleute im Auftrag der Behörden. Wichtig sind ein deutliches Foto und der genaue Fundort.

Gemeldet wird österreichweit über die Meldeplattform von Biene Österreich. Nach einer Registrierung lassen sich dort Fotos hochladen und der Fundort auf einer Karte markieren, bestätigte Meldungen werden automatisch an die zuständige Landesbehörde weitergeleitet. In Vorarlberg gehen Meldungen auch per E-Mail an velutina@viv.at, in Tirol an umweltschutz@tirol.gv.at.

Quellen

AGES: Nester der Asiatischen Hornisse in Ruhe lassen und melden (4. November 2026)

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft: Asiatische Hornisse gefährdet heimische Bienen, Früherkennung ist entscheidend (13. September 2026)

AGES: Asiatische Hornisse (2026)

Biene Österreich: Vespa velutina, Übersicht (2026)

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