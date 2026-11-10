Protest gegen Rechenzentren in 13 Ländern: Aktivisten dringen auf Microsoft-Baustelle ein
In Amsterdam sind Aktivistinnen und Aktivisten auf die Baustelle eines Rechenzentrums vorgedrungen, das Microsoft nutzen will. Die Aktion war Teil europaweiter Proteste, auch in Österreich. Was die Kampagne fordert und wie stark der Stromverbrauch der Rechenzentren laut EU-Kommission wächst.
RHO BEI MAILAND, 3. OKTOBER 2026: Ein Demonstrant mit einer ausgeschnittenen Maske, die den Amazon-Chef Jeff Bezos darstellt, schreibt während eines Protestmarsches gegen den Bau neuer Rechenzentren das Wort „Stop“ an eine Wand. Die Demonstration richtet sich gegen laufende Projekte und fordert ein Moratorium für neue Genehmigungen. Kritisiert werden vor allem der steigende Stromverbrauch, Lärm, Wärmeentwicklung und mögliche Belastungen für die lokale Umwelt.©APA-Images, AFP, PIERO CRUCIATTI
Die Aktion in Amsterdam am Freitag war Teil europaweiter Aktionstage der Kampagne Stop Dirty Data Centres. Aktivistinnen und Aktivisten drangen auf die Baustelle eines Rechenzentrums im Westen der Stadt vor, das vollständig an Microsoft vermietet werden soll. Laut der Website der Kampagne gab es Aktionen in 13 Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Österreich. Mehr als 100 Organisationen unterstützen sie, darunter Greenpeace Deutschland und GLOBAL 2000.
Die Forderung ist klar formuliert: ein sofortiges Moratorium für große Rechenzentren in Europa, auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene. Kritisiert wird vor allem der Ressourcenverbrauch der Anlagen, deren Zahl mit dem Boom künstlicher Intelligenz rasch wächst. Microsoft erklärte, man respektiere das Recht auf friedliche Meinungsäußerung, heiße aber keine Aktionen gut, die gegen Gesetze verstoßen oder die Sicherheit gefährden.
Welche Aktionen es in Österreich gab
In Österreich richtete sich der Protest vor allem gegen das geplante Google-Rechenzentrum in Kronstorf in Oberösterreich. Laut Kampagnenseite gab es bereits am 5. November in Linz eine Aktion dagegen, am Samstag lud eine Bürgerinitiative zu einer Wanderung zum Gelände. In Wien brachte GLOBAL 2000 unter anderem vor dem Parlament Botschaften mit der Reverse-Graffiti-Technik an, bei der Schriftzüge aus verschmutzten Flächen herausgereinigt werden. Für den 13. November ist in Wien ein Informationsabend angekündigt.
Wie viel Strom Rechenzentren in der EU verbrauchen
Laut einem Bericht der EU-Kommission vom September verbrauchten Rechenzentren in der EU im Jahr 2024 rund 68 Terawattstunden Strom. Bis 2030 rechnet die Kommission mit 114 Terawattstunden, das wären etwa 3,2 Prozent des gesamten Stromverbrauchs der EU, und hält eine Korrektur nach oben für möglich. Nur rund 36 Prozent der meldepflichtigen Rechenzentren haben ihre Daten überhaupt gemeldet. Die Abwärme wird bisher kaum genutzt, der Anteil liegt bei rund 1,8 Prozent.
Weltweit ist das Wachstum noch steiler. Die Internationale Energieagentur beziffert den Verbrauch aller Rechenzentren in einem Sonderbericht zu Energie und KI für 2025 auf rund 485 Terawattstunden und erwartet bis 2030 etwa eine Verdopplung auf rund 950 Terawattstunden.
Warum die EU trotzdem mehr Rechenzentren will
Die Forderung nach einem Baustopp trifft auf eine EU-Politik, die in die Gegenrichtung zielt. Mit dem im Juni vorgeschlagenen Cloud and AI Development Act will die Kommission die Kapazität der Rechenzentren in der EU binnen fünf bis sieben Jahren mindestens verdreifachen und Genehmigungen beschleunigen. Gleichzeitig arbeitet sie an Mindeststandards für die Energieeffizienz der Anlagen.
Die Niederlande begrenzen sehr große Rechenzentren bereits: Anlagen mit mehr als zehn Hektar Fläche und mindestens 70 Megawatt Leistung sind laut einer Verordnung von Ende 2023 nur noch an zwei Standorten erlaubt. Das Projekt in Amsterdam fällt nicht darunter, es ist auf deutlich kleinerer Fläche geplant.
Was das für Sie heißt
Wer bei den künftigen EU-Regeln mitreden will, kann das noch bis 14. Dezember tun. Bis dahin läuft laut der Generaldirektion Energie der EU-Kommission eine öffentliche Konsultation zu Mindeststandards für die Energieeffizienz von Rechenzentren, ein Gesetzesvorschlag ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Schon jetzt müssen Betreiberinnen und Betreiber größerer Rechenzentren in der EU, also auch in Österreich, Kennzahlen zu Energie- und Wasserverbrauch an eine europäische Datenbank melden. Wie wenige das bisher tun, zeigt der Kommissionsbericht mit einer Meldequote von rund 36 Prozent.
Quellen
Stop Dirty Data Centres: Days of Action 6-7 Nov 2026 (November 2026)
Europäische Kommission: Report on the energy efficiency of data centres in the EU, COM(2026) 500 (21. September 2026)
Europäische Kommission: Energy performance of data centres (2026)
Internationale Energieagentur: Key Questions on Energy and AI (2026)
Weitere Quelle: Reuters, Activists breach Microsoft data centre construction site as protests spread in Europe (6. November 2026)