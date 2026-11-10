Protest gegen Rechenzentren in 13 Ländern: Aktivisten dringen auf Microsoft-Baustelle ein

Die Aktion in Amsterdam am Freitag war Teil europaweiter Aktionstage der Kampagne Stop Dirty Data Centres. Aktivistinnen und Aktivisten drangen auf die Baustelle eines Rechenzentrums im Westen der Stadt vor, das vollständig an Microsoft vermietet werden soll. Laut der Website der Kampagne gab es Aktionen in 13 Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Österreich. Mehr als 100 Organisationen unterstützen sie, darunter Greenpeace Deutschland und GLOBAL 2000.

Die Forderung ist klar formuliert: ein sofortiges Moratorium für große Rechenzentren in Europa, auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene. Kritisiert wird vor allem der Ressourcenverbrauch der Anlagen, deren Zahl mit dem Boom künstlicher Intelligenz rasch wächst. Microsoft erklärte, man respektiere das Recht auf friedliche Meinungsäußerung, heiße aber keine Aktionen gut, die gegen Gesetze verstoßen oder die Sicherheit gefährden.