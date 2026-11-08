Forschende beziffern, wie viel CO2 die Menschheit allein durch das Atmen ausstößt

Rund 2,05 Milliarden Tonnen Kohlendioxid hat der Stoffwechsel aller Menschen auf der Erde im Jahr 2015 erzeugt. 1985 waren es noch 1,18 Milliarden Tonnen, ein Anstieg um 74 Prozent in drei Jahrzehnten. Das berichtet ein Forschungsteam um den Stoffwechselforscher Javier Gonzalez von der University of Bath im Fachjournal The Lancet Planetary Health, wie die Universität mitteilt.

Der Hauptgrund für den Anstieg ist laut der Studie schlicht, dass mehr Menschen auf der Erde leben. Das Bevölkerungswachstum erklärt mehr als 60 Prozent des Zuwachses, nicht ein deutlich höherer Ausstoß pro Kopf. „Wir produzieren alle Kohlendioxid, indem wir Nahrung in Energie umwandeln, aber bisher hatten wir keine gute Vorstellung davon, wie viel das weltweit ausmacht“, sagt Gonzalez.