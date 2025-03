Wandern auf Themenwegen in Erzberg Leoben

Der Styrian Iron Trail führt auf einer Strecke von 200 Kilometern in 10 Etappen durch eine atemberaubende Landschaft, die Wanderern von Mai bis Oktober unvergessliche Erlebnisse bietet. Mit insgesamt 9.000 Höhenmetern ist der Trail sowohl eine Herausforderung als auch eine Gelegenheit, die Vielfalt und Schönheit der Region zu entdecken. Zusätzlich erreicht man über die Route auch die schönsten Seen der Umgebung, wie den naturbelassenen Leopoldsteinersee und den malerischen Grünen See. Auch kulinarisch ist man auf den Almhütten und bei den Wirten auf der Strecke mit urigen Jausen und Schmankerl der Region bestens aufgehoben und hat am Weg zahlreiche Möglichkeiten weitere regionale Genüsse direkt bei den Produzenten näher kennenzulernen.

Die abwechslungsreichen Etappen machen den Trail zu einem Highlight für alle Natur- und Wanderliebhaber und lassen sich der Reihe nach in 3 Schwierigkeitskategorien einteilen. Zudem sind fast alle Etappenorte bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, was die Organisation der Wanderung erleichtert und auch eine Aufteilung der Etappen ermöglicht.

Der Startpunkt des Trails liegt im malerischen Liesingtal. Die ersten drei Etappen von St. Michael bis Wald am Schoberpaß sind ideal auch für Anfänger und sportliche Familien geeignet. Gemütlich kommt man auch am Wilden Berg in Mautern vorbei, der mit seinen 300 Alpentieren zu einer Verlängerung des Aufenthalts einlädt.