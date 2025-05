Erfrischende Erlebnisse: Die beeindruckenden Gewässer der Region Erzberg Leoben

Für all jene, die ein unvergessliches Naturschauspiel erleben möchten, ist der Grüne See ein Muss. Als einer der schönsten Seen der Welt bietet er mit seinem kristallklaren, smaragdgrünen Wasser eine atemberaubende Kulisse.

Besonders im Frühjahr, wenn der Wasserspiegel steigt, offenbart sich ein faszinierendes Unterwasserparadies, das Wanderwege und Brücken in einem einmaligen Farbspiel versinken lässt.