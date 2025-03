Golfen mit Panoramablick in Erzberg Leoben

Für alle, denen in diesem kleinen Golfparadies eine Partie nicht reicht, bieten sich attraktive Golf-Packages in ausgewählten Hotels der Region an. Das Landhotel Reitingblick überzeugt mit herzlicher Gastfreundschaft und einer direkten Nähe zum Golfplatz. Das Asia Hotel & Spa Leoben kombiniert Golf mit entspannenden Wellnessangeboten, während das Hotel Kongress in Leoben eine perfekte Mischung aus Stadterlebnis und Erholung bietet.