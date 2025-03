Eventhochburg Erzberg Leoben

Im Juni geht es weiter mit der Iron Road for Children, Österreichs größtem markenoffenen Festival-Wochenende für Bikes, Vespas und US-Cars. Ordentlich was auf die Ohren gibt es Mitte Juli beim jährlichen Metal-Musikfestival in Schladnitz, der Area53. Sportlich wird es eine Woche später bei den Krone Erzberg Adventure Days mit dem berühmten Dirtrun durch das Bergbaugebiet. Im Oktober wird dann der „heimliche Nationalfeiertag“ der Leobener gefeiert, der Gösser Kirtag, der sich über eine Länge von 4 Kilometern erstreckt.