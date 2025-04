Rauf auf den Berg und rein ins Abenteuer heißt es wieder ab 25. April 2025 am Wilden Berg in Mautern. Mit dem Sessellift geht es hinauf zu den 300 Alpentieren, deren Gehege oben angekommen wunderbar über gemütliche Wanderwege zu erreichen sind.

Zusätzlich warten aufregende Aktivitäten, die so abwechslungsreich sind wie das Panorama, das sich den Parkbesuchern bietet. Große Tierliebhaber können am Wilden Berg sogar einen ganzen Tag als Tierpfleger erleben und unter anderem bei den Fütterungen mit Waschbären & Co. auf Tuchfühlung gehen. Nach einem erlebnisreichen Aufenthalt am Berg wartet noch ein ebenso aufregender Rückweg. Die Strecke talwärts kann entweder zu Fuß oder per Sessellift zurückgelegt werden, wer es aber extra rasant möchte, nimmt die Mountain-Karts oder die Sommerrodelbahn.