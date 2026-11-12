Gleich zwei Fiakergespanne in Wien verunglückt

"Die Pferde sollen aus derzeit ungeklärter Ursache vom Stephansplatz Richtung Rotenturmstraße gelaufen sein, dort sollen sie im Bereich der Ertlgasse gestürzt sein", berichtete Polizeisprecherin Julia Schick der APA. "Beide Pferde wurden dabei verletzt."

Dieses Unglück ereignete sich gegen 17.00 Uhr. Die Berufsfeuerwehr Wien rückte aus, um die umgekippte weiße Kutsche wieder aufzustellen. Das Gefährt war bei dem Unfall beschädigt worden. Menschen kamen laut Polizei und Berufsfeuerwehr nicht zu Schaden. "Der 60-jährige Fiakerfahrer wurde nach dem Tierhaltegesetz angezeigt. Ermittlungen sind im Gange", sagte die Polizeisprecherin.

Schon kurz zuvor, gegen 16.20 Uhr, war es nicht weit entfernt - in der Gegend um den Opernring - ebenfalls zu einem Fiaker-Unfall gekommen. Laut Feuerwehr, die auch hier zum Abtransport der Kutsche im Einsatz war, habe sich ein Pferd erschrocken und sei hochgesprungen. Das Gefährt touchierte ein Straßenschild, das ebenfalls von der Feuerwehr entfernt werden musste.

"Pferde haben im Straßenverkehr nichts verloren. Sie sind sensible Fluchttiere, und wenn sie sich erschrecken, bedeutet das eine enorme Gefahr für die Tiere selbst als auch für alle Menschen rundherum", kritisierte Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken (VGT). "Nicht auszudenken, wenn die Tiere in eine Menschenmenge hineingerast wären."

"Fiaker-Unfälle gefährden nicht nur die Pferde, auch Fahrgäste, Passanten und andere Verkehrsteilnehmer können jederzeit zu Schaden kommen", warnte auch Johanna Stadler von der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe. Der Einsatz von Fiakerpferden im Wiener Straßenverkehr sollte endlich der Vergangenheit angehören, fordern beide Vereine.