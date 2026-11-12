AGES steht neues Zoonosenlabor in Mödling zur Verfügung

"Hier können wir Krankheitserreger erforschen und untersuchen, die schwere Erkrankungen bei Menschen und Tieren auslösen können, wie beispielsweise SARS-CoV-2, das Tollwut-Virus, hochpathogene Influenza -A-Viren oder Bakterien, die Tuberkulose, Brucellose oder Q-Fieber verursachen", erklärte Johannes Pleiner-Duxneuner, fachlicher Geschäftsführer der AGES, in einer Aussendung. Zudem können auch Vektoren wie Stechmücken, Zecken und Gnitzen auf Krankheitserreger untersucht werden, die als Folge des Klimawandels zunehmend nach Österreich gelangen. Möglich wird Arbeiten unter höchsten Sicherheitsstandards, einschließlich Bedingungen der Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3) im Labor- und Tierbereich.

"Ein einziger Tierseuchenausbruch kann Schäden in Millionenhöhe verursachen, von Exportstopps bis zu Betriebssperren. Gemessen daran ist das Zoonosenlabor eine sehr wirtschaftliche Investition. Jeder Tag, den wir früher Gewissheit haben, spart der Landwirtschaft, der Lebensmittelwirtschaft und dem Gesundheitssystem bares Geld", betonte AGES-Geschäftsführer Anton Reinl. Johannes Fankhauser, Sektionsleiter im Landwirtschaftsministerium, hob die Wichtigkeit einer solchen Laborinfrastruktur auch für seinen Bereich hervor. Entwickelt wurde das Labor gemeinsam mit ARE Austrian Real Estate so, "dass es auch in zwanzig Jahren noch auf neue Anforderungen reagieren kann", wie ARE-Geschäftsführerin Christine Dornaus betonte. Der Spatenstich war im März 2023 erfolgt.

Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) bezeichnete das Zoonosenlabor der AGES als "wichtigen Baustein der One-Health-Infrastruktur". "Wie die Covid-19-Pandemie gezeigt hat, können sich neue Krankheitserreger in unserer global vernetzten Welt in Windeseile verbreiten. Eine der Lehren, die wir daraus gezogen haben: Prävention beginnt vor der nächsten Gesundheitskrise."

Rund 60 Prozent aller Krankheitserreger des Menschen sind Zoonosen, also zwischen Tier und Mensch übertragbar, hieß es seitens der AGES. Klassische Zoonosen wie Brucellose oder Tollwut spielen in Europa aufgrund moderner Medizin, Diagnostik, Prävention und Therapie nur noch lokal begrenzt eine Rolle - sie könnten aber wieder nach Österreich eingeschleppt werden. Möglich sei zudem quasi jederzeit ein Auftauchen und eine Verbreitung neuer Erreger, so die AGES.