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Wiener Botaniker: Grüne Pflanzen orientieren sich an blauem Licht

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Forschende zeigen Einfluss von Blaulicht in frühem Wachstumsstadium
©HELMUT FOHRINGER, APA, Themenbild
Pflanzensporen erkennen mittels Blaulicht, in welche Richtung sie sich entwickeln sollen, fanden die Wiener Botaniker Johannes Rötzer und Liam Dolan beim Brunnenlebermoos heraus. Licht aller anderen Farben lässt sie diesbezüglich im Dunkeln stehen. Auf der blauem Licht zugewandten Seite grünt der Pflanzenkörper und gegenüber wachsen Wurzelstrukturen, erklärte Rötzer der APA. Die Studie ist in der Fachzeitschrift "Science Advances" erschienen.

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Alle Pflanzen entstehen aus einer einzelnen Zelle, erläutern die Forscher vom Gregor Mendel Institut für Molekulare Pflanzenbiologie (GMI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in einer Aussendung: Beim Lebermoos "Marchantia polymorpha" ist diese Ursprungszelle eine kleine, rundliche Spore. Sie teilt sich in der Natur asymmetrisch: Auf der Sonnenseite geht daraus die sogenannte Scheitelzelle hervor, aus der sich der grüne Pflanzenkörper entwickelt. Auf der abgeschatteten Seite entsteht die Basalzelle, die eine wurzelähnliche Verankerungsstruktur, beim Moos "Rhizoid" genannt, hervorbringt.

Die Forscher testeten den Einfluss unterschiedlicher Lichtwellenlängen auf diesen Prozess. "Nur blaues Licht gab der Teilung ihre Richtung vor", berichten sie: Um dieses wahrnehmen zu können, benötigen die Sporen einen bestimmten Sensor, nämlich den Lichtrezeptor "Phototropin". "Licht ist also nicht bloß eine Energiequelle für die Photosynthese der Pflanzen, sondern auch ein Signal, das Richtung, Form und Wachstum beeinflusst", heißt es.

(S E R V I C E - https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aei3142 )

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