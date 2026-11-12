Wiener Botaniker: Grüne Pflanzen orientieren sich an blauem Licht

Alle Pflanzen entstehen aus einer einzelnen Zelle, erläutern die Forscher vom Gregor Mendel Institut für Molekulare Pflanzenbiologie (GMI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in einer Aussendung: Beim Lebermoos "Marchantia polymorpha" ist diese Ursprungszelle eine kleine, rundliche Spore. Sie teilt sich in der Natur asymmetrisch: Auf der Sonnenseite geht daraus die sogenannte Scheitelzelle hervor, aus der sich der grüne Pflanzenkörper entwickelt. Auf der abgeschatteten Seite entsteht die Basalzelle, die eine wurzelähnliche Verankerungsstruktur, beim Moos "Rhizoid" genannt, hervorbringt.

Die Forscher testeten den Einfluss unterschiedlicher Lichtwellenlängen auf diesen Prozess. "Nur blaues Licht gab der Teilung ihre Richtung vor", berichten sie: Um dieses wahrnehmen zu können, benötigen die Sporen einen bestimmten Sensor, nämlich den Lichtrezeptor "Phototropin". "Licht ist also nicht bloß eine Energiequelle für die Photosynthese der Pflanzen, sondern auch ein Signal, das Richtung, Form und Wachstum beeinflusst", heißt es.

(S E R V I C E - https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aei3142 )