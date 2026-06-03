Wiener Unternehmen startet mit Weltraum-Box für Experimente

Durch die vorzertifizierten Pods hätten "jahrelange Freigabeprozesse" vermieden werden können. "Oasis Alpha" sei Österreichs erster kommerzieller Satellit, in weniger als neun Monaten gebaut und kürzlich an den deutschen Dienstleister Exolaunch übergeben worden, so Tumbleweed. Dieser organisiert die Integration in eine Rakete und den Transport in die gewünschte Umlaufbahn.

An Bord werden beim Start im dritten Quartal drei der selbst entwickelten Pods sein, die von den Auftraggebern - vier internationalen Kunden aus der Pharma-, Biotech- und Materialforschung - für Experimente genutzt werden, hieß es gegenüber der APA. Die Kommunikation mit dem Satelliten soll mindestens sechs Wochen bestehen. "Oasis Alpha" werde dann in mehreren Jahren in der Atmosphäre verglühen.