"Konzepte wie die ökologische Empathie können, angesichts der Dringlichkeit der Klimakrise, die Brücke zwischen Wissen, Fühlen und Handeln schlagen", sagte Bianca Vienni-Baptista von der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien zur APA. Am Dienstagabend wird die Sozialanthropologin, die im Oktober eine neue Professur für Transformative Nachhaltigkeitswissenschaften an der Boku angetreten hat, bei der öffentlichen Präsentation der Studie einen Diskussionsinput liefern.

Grundsätzlich bezeichne ökologische Empathie die Fähigkeit, bedeutsame Beziehungen zur Natur aufzubauen. Dabei spielen Emotionen genauso eine Rolle wie kulturelle Faktoren und Erfahrungen, erklärte Vienni-Baptista. Aktivistinnen und Aktivisten verfolgen laut der Studie oft einen emotionsbasierten Ansatz und arbeiten mit alarmierenden Botschaften. Dies kann Ängste verstärken und im Zusammenhang damit zu Gefühlen der Hilflosigkeit führen. Wenn zudem keine Handlungsperspektive geboten wird, könne das der Empathiefähigkeit entgegenwirken.

"Indem wir lernen, die Perspektiven anderer Lebewesen einzunehmen und ihre Bedürfnisse zu verstehen, können wir nachhaltigere und gerechtere Entscheidungen treffen, die das Wohl aller fördern", schreiben die Forschenden in der Studie. Ähnlich zur "klassischen", zwischenmenschlichen Empathie gehe man davon aus, dass die ökologische Empathie durch pädagogische Maßnahmen im Kindesalter gefördert werden kann.

Emotionale bzw. affektive Anteile von Umweltthemen gewinnen nicht nur in der Forschung, sondern auch bei politischen Debatten wie etwa bei der aktuellen UNO-Klimakonferenz (COP31) in der Türkei an Bedeutung. "Dabei geht es nicht nur um individuelle, psychologische Themen, sondern auch um kulturelle und soziale Faktoren", sagte Vienni-Baptista. Diese Dimensionen in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsdebatte zu bringen, sei eines der Ziele ihrer Professur im Kontext der Gründung eines neuen Zentrums für Transformative Wissenschaften an der Boku, das ab Jänner seine Arbeit aufnehmen soll.

Denn so könne man Diskussionen in lokalen und regionalen Realitäten verankern und verschiedene Akteure in die Forschung einbringen. Ein Beispiel wäre der Wassermangel in Teilen von Ostösterreich: Aus Perspektive der Transformativen Wissenschaften müsste dabei von Anfang an der Austausch mit den betroffenen Gemeinschaften gesucht werden. Daraufhin würde man zentrale Akteure identifizieren und eine Art Komitee von Personen bilden, die eng im Austausch mit den Forschenden stehen.

"Dann müsste eine Reihe von Diskussionen mit den Personen gestartet werden, bevor man gemeinsam entscheidet, welche Arten von Forschung durchgeführt werden", erklärte Vienni-Baptista. Methoden für diese Prozesse finden sich in den Sozialwissenschaften, während insgesamt ein transdisziplinärer Zugang vertreten wird: Das heißt, dass eventuell nicht nur hydrologisches Know-how, sondern etwa im Hinblick auf ökologische Empathie auch Psychologinnen und Psychologen hinzugezogen werden können.

"Das ist ein möglicher Weg, um einen fundamentalen Wandel zu erreichen, der in Bezug auf die Klimakrise aktuell notwendig ist", resümierte die Forscherin. "Das ist verankert in Forschung, und es gibt empirische Evidenz dafür: Wenn Wissen in diesem Bereich unter aktiver Einbindung betroffener Personen in den Forschungsprozess entsteht, resultiert dieses Wissen in schnelleren Veränderungen." Dabei können und sollen Universitäten und Forschungsstätten in Zukunft eine zentrale Rolle einnehmen - weit über den sogenannten Elfenbeinturm hinaus.

(S E R V I C E - "Club of Vienna"-Veranstaltung "Vom Mitfühlen zum Handeln", 17. November 2026, 18.00 Uhr im Otto-Mauer-Zentrum, 1090 Wien: http://shorturl.apa.at/cgi-bin/SuMgr ; KLI-Studie unter: https://go.apa.at/n8Vizvu7 )