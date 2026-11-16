Der Generalstab war beauftragt worden, die Zukunft der Airpower zu prüfen. "Nach eingehender Analyse ist das Bundesheer zum Schluss gekommen, dass die Durchführung im Jahr 2027 unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht möglich ist. Die aktuelle budgetäre, planerische und personelle Lage lässt die Durchführung nicht zu", erklärte Generalmajor Gerfried Promberger, Air Chief und Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte.

Die Einsatzfähigkeit des Bundesheeres und seiner Luftstreitkräfte habe oberste Priorität. "Verfügbare Mittel und Ressourcen setzen wir ausschließlich dort ein, wo sie die Einsatzbereitschaft unmittelbar stärken, "also in Ausrüstung, Ausbildung und operative Fähigkeiten", so Promberger. Die nächste Airpower werde daher auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. "Die aktive Luftraumüberwachung im bisherigen Umfang bleibt uneingeschränkt sichergestellt. Wiederholte Alarmierungen der Eurofighter infolge von Luftraumverletzungen unterstreichen, dass dies ein zentraler Auftrag des Bundesheeres ist und bleibt."

Die Entscheidung sei nach der Beratung im Generalstab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) mitgeteilt worden - ebenso wurden die Airpower-Partner Land Steiermark und Red Bull in Kenntnis gesetzt. Damit würden unnötige Zusatzkosten vermieden und die Voraussetzungen geschaffen, die Flugshow "zu einem späteren Zeitpunkt wieder in jener organisatorischen, sicherheitstechnischen und qualitativen Dimension umzusetzen, die dem Anspruch der größten Airshow Europas entspricht".

Sobald die Rahmenbedingungen gesichert seien, werde ein neuer Termin bekanntgegeben. Das Ziel bleibe die neuerliche Durchführung einer Airpower. In der "derzeitigen Lage ist es entscheidend, mit öffentlichen Mitteln besonders sorgfältig umgehen und zugleich die Einsatzfähigkeit des Bundesheeres" zu sichern", so Promberger.

Bisher hat die Flugshow seit 1997 elf Mal stattgefunden, wobei sie damals noch als Internationaler Flugtag beworben worden war. Seit dem Jahr 2000 wird sie Airpower genannt und lockte teilweise um die 300.000 Besucherinnen und Besucher an zwei Veranstaltungstagen an.