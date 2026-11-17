- Im Jahr 2023 gab es schätzungsweise 2,3 Millionen Brustkrebs-Neuerkrankungen

- Im gleichen Jahr wurde die Zahl der Todesopfer durch ein Mammakarzinom auf weltweit 764.000 geschätzt, was einem Verlust von rund 24 Millionen gesunden Lebensjahren durch Krankheit und vorzeitigen Tod entsprach.

- Beunruhigend sind die internationalen Trends: "Die Zahl der weltweiten Neuerkrankungen an Brustkrebs wird voraussichtlich um ein Drittel von 2,3 Millionen im Jahr 2023 auf über 3,5 Millionen im Jahr 2050 steigen.

- Die jährliche Zahl der Todesfälle durch das Mammakarzinom weltweit wird sich voraussichtlich um 44 Prozent von 764.000 auf fast 1,4 Millionen erhöhen.