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- Im Jahr 2023 gab es schätzungsweise 2,3 Millionen Brustkrebs-Neuerkrankungen
- Im gleichen Jahr wurde die Zahl der Todesopfer durch ein Mammakarzinom auf weltweit 764.000 geschätzt, was einem Verlust von rund 24 Millionen gesunden Lebensjahren durch Krankheit und vorzeitigen Tod entsprach.
- Beunruhigend sind die internationalen Trends: "Die Zahl der weltweiten Neuerkrankungen an Brustkrebs wird voraussichtlich um ein Drittel von 2,3 Millionen im Jahr 2023 auf über 3,5 Millionen im Jahr 2050 steigen.
- Die jährliche Zahl der Todesfälle durch das Mammakarzinom weltweit wird sich voraussichtlich um 44 Prozent von 764.000 auf fast 1,4 Millionen erhöhen.
PRODUKTION - 04.11.2026, Sachsen-Anhalt, Staßfurt: Die Kabinen zum Entkleiden im Lastwagentrailer vom mobilen "Mammographie Screening Programm". Der Lastwagentrailer in dem sich ein Empfagangsbereich, zwei Umkleidekabinen und ein Röntgengerät um Mammographie-Screening eingebaut sind, steht noch bis Mitte Dezember 2026 in Staßfurt. (zu dpa: «Wie die Brustkrebs-Vorsorge zu den Frauen aufs Land kommt») Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++