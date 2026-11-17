"Die Konferenz findet nunmehr schon seit 47 Jahren statt. Das erfolgt mittlerweile alle zwei Jahre. Daraus ergibt sich die runde Zahl für die bevorstehende Veranstaltung", sagte der Wiener Gastgeber des Kongresses, der Chirurg Michael Gnant, auch Präsident der Österreichischen Studiengruppe zu Brust- und Dickdarmkrebs (ABCSG) als Plattform für große und in der medizinischen Wissenschaft höchst respektierte klinische Untersuchungen auf diesem Gebiet.

Der Übertitel der Konferenz im kommenden März: "Erstbehandlung von Patientinnen und Patienten mit Brustkrebs im frühen Stadium - Wissenschaft, Kontroversen und Konsens". Das spezielle Anliegen, so Gnant: Die für Diagnose und Therapie in den vorangegangenen zwei Jahren bei Kongressen präsentierten und in Studien veröffentlichten neuen Erkenntnisse zum Mammakarzinom sollen vorgestellt und in ihrer Wertigkeit eingeordnet werden. "Dann werden sie vor allen Teilnehmern von einem rund 80-köpfigen Board von Spezialisten aus der ganzen Welt diskutiert. Schließlich wird ein Konsensus-Statement zu den einzelnen Fragen formuliert", so Gnant.

Das angestrebte Ziel: Alle Ärztinnen und Ärzte, die weltweit an Brustkrebs Erkrankte betreuen, sollen eine auf dem neuesten Stand der Wissenschaft basierende Grundlage für die Behandlung der Betroffenen haben. Das Dokument über die Beschlüsse wird nach der Konferenz in einer erstrangigen wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht. Der ABCSG-Präsident: "Die Diskussionen und das Konsensus-Statement erfolgen völlig unabhängig."

Der Grund dafür ist einfach: Für jede Internationale St. Gallen Brustkrebskonferenz gilt es, die verschiedensten wissenschaftlichen Entwicklungen - auch mit den unterschiedlichsten Sponsoren und Interessen dahinter - zu sichten und einzuordnen. Schließlich sollen die Mitglieder des Boards sprichwörtlich zu entscheiden, "was Hand und Fuß" für die tägliche Praxis in der Versorgung der Patientinnen und Patienten hat.

Die St. Gallen-Initiative, die vor mehr als 40 Jahren ursprünglich in der Schweiz gegründet worden ist - die im Zwei-Jahres-Abstand stattfindende Konferenz kommt seit 2015 regelmäßig nach Wien -, erhält durch die epidemiologische Entwicklung weltweit immer mehr Bedeutung. Gnant: "Wir haben zwar in den vergangenen Jahren die Brustkrebs-Sterblichkeit um rund ein Drittel senken können. In Österreich werden bereits mehr als 80 Prozent der Frauen brusterhaltend operiert. Aber die Zahl der Patientinnen wird weltweit immer größer."

2023 gab es bereits rund 2,3 Millionen Brustkrebs-Neuerkrankungen. Die Zahl der Todesopfer durch die weltweit zweithäufigste Karzinomerkrankung (nach Lungenkrebs mit jährlich rund 2,5 Millionen Neuerkrankungen) betrug mehr als 760.000.

Nicht zuletzt die demografische Entwicklung sorgt global dafür, dass die Zahl der Betroffenen weiter steigen wird. Hinzu kommt, dass die Verbesserung bei der Früherkennung durch Mammografie-Programme für möglichst viele Frauen zu vermehrten frühen Diagnosen führt.

Der Wiener Chirurg: "Deshalb kommen die Teilnehmer an der St. Gallen Brustkrebskonferenz auch aus immer mehr Ländern. Darüber hinaus veranstalten wir Nachfolgeveranstaltungen zu den Konferenzen in Asien, zum Beispiel in China und in Indien. Ich war vor vier Wochen in Peking. Auch Afrika wird zu einem Thema. Erst vor drei Wochen gab es eine solche Veranstaltung mit rund 1.500 Teilnehmern in Kairo."

Die Medizin ist jedenfalls dabei, trotz der epidemiologischen Entwicklung weltweit die Heilungs- und langfristigen Überlebensraten weiter zu erhöhen. Dabei soll für die Betroffenen die Behandlung möglichst schonend und unter Erhalt größtmöglicher Lebensqualität erfolgen.

Gnant: "Ein Thema ist da der mögliche Verzicht auf die Entfernung von Lymphknoten in der Achselhöhle, was häufig zu Komplikationen führt. Ein zweiter Punkt betrifft die Strahlentherapie. Früher mussten die Frauen fünf bis sechs Wochen jeden Tag zu dieser Behandlung ins Spital. Der Behandlungszeitraum wurde dann auf zweieinhalb Wochen reduziert. Jetzt sind es oft nur noch fünf Bestrahlungen innerhalb einer Woche. Man kann sich gut vorstellen, welche Erleichterung das für die Patientinnen ausmacht. Darüber hinaus werden auch Ressourcen für mehr und andere Patienten frei."

Auch bei den medikamentösen Therapien hat sich die Situation deutlich gewandelt. Die klassische Chemotherapie mit den gefürchteten Nebenwirkungen wie Übelkeit, Haarausfall etc. wird zunehmend durch Medikamente mit monoklonalen Antikörpern ersetzt, die an sie gekoppelte Chemotherapie-Moleküle zielgenau in Krebszellen einbringen.

"Diese Medikamente haben weniger Nebenwirkungen bei sehr guter Wirkung", sagte Gnant. Die Entwicklung solcher Antikörper-Chemotherapeutika-Konjugate (ADC; Antibody-Drug-Conjugates) laufe immer schneller. "Allein in China befinden rund 60 solcher potenzieller Arzneimittel in Entwicklung."

Hinzu kommen neuerdings auch Innovationen in der antihormonellen Therapie von Brustkrebs. "70 bis 80 Prozent der Mammakarzinome sind in ihrem Wachstum abhängig von den weiblichen Geschlechtshormonen. Deshalb erfolgt die medikamentöse Behandlung mit antihormonell wirksamen Arzneimitteln. Doch das bringt auch oft Nebenwirkungen mit sich, vor allem Wechselbeschwerden. Rund zehn Prozent der Frauen hören deshalb mit dieser Behandlung auf, die drei bis fünf Jahre dauern sollte", sagte der Chirurg.

Neu sind hier seit jüngerer Vergangenheit einfach als tägliche Tablette einnehmbare "selektive Östrogenrezeptor-Degrader", also Wirkstoffe, welche zum Abbau der Östrogenrezeptoren führen und somit den Effekt der Hormone verpuffen lassen. "Diese Arzneimittel sind offenbar besser verträglich und gut wirksam", so Gnant.

Gerade bei solchen Neuerungen sind aber die zusätzlichen Überlegungen, die zum Beispiel im Rahmen der Internationalen St. Gallen Brustkrebskonferenz angestellt werden, besonders wichtig. So wird zum Beispiel diskutiert werden, ob wirklich alle potenziell dafür infrage kommenden Patientinnen diese innovativen Therapien benötigen.

Bei weitem nicht immer ist auch ein Mehr an Behandlung auch ein größerer Gewinn für die Betroffenen. "Hier gibt es wohl auch dieses Mal wieder Diskussionen, wie weit man in der Brustkrebstherapie 'deeskalieren' kann - bei möglichst schonender Behandlung, aber gleich gutem und gleich sicherem Ergebnis", sagte der Wiener Chirurg.