21 Grünbrücken über Autobahnen und Schienen für Wildtiere geplant

"Steht ein geeigneter Standort fest, sind die nötigen Flächen verfügbar und erforderliche Genehmigungen erteilt, ist der Bau von Grünbrücken selbst relativ schnell umgesetzt, und ihre Ausstattung entspricht nach allen ökologischen Richtlinien mittlerweile höchsten Standards", sagte Danzinger. Sie sollten möglichst breit (etwa 80 Meter) sein, auf den Seiten Abschirmungen wie Büsche oder Blendschutzwände haben, damit die Wildtiere nicht von herannahenden Autos, Lastkraftwagen und Zügen verschreckt werden, eine Schutz bietende Bepflanzung und moderate Steigungen.

"Wildtiere wollen sehen, wo sie hingehen und brauchen ein offenes Sichtfeld", so Danzinger: "Sie wandern auch lieber über Bauwerke als darunter, belegt die Wissenschaft." Brücken sind demnach besser geeignet als Unterquerungen. Bei den unmittelbar anliegenden Grundstücken sollten zudem etwa Hecken als Leitstrukturen gepflanzt werden.

"Aus technischer Sicht ist das mittlerweile Standard und alles kein Problem, die Asfinag und ÖBB könnten dies bei ihren Straßen- und Bahntrassen gut realisieren", so der Experte: "Es ist aber entscheidend, dass die Tiere von ihrem Kernlebensraum sicher zu solchen Bauwerken gelangen und auch auf der anderen Seite geeignete Strukturen finden, um weiterzukommen."

Das bedeutet etwa, dass andere Straßen in der nahen Umgebung durch Tempolimits, Warnschilder und Wildwarngeräte entschärft werden müssen. Außerdem dürften auf beiden Seiten keine neuen Siedlungen, Firmen- und Industriegelände in die Lebensraum-Korridore ragen. Diese raumplanerische Absicherung durch die Länder und Gemeinden wäre extrem wichtig, heißt es in der Studie.

Zur langfristigen Sicherung der Vernetzung von Österreichs Lebensräumen - insbesondere auch rund um die geplanten Standorte wie St. Valentin/St. Georgen im Ybbsfelde in Niederösterreich, Kindberg/Langenwang in der Steiermark, Stans in Tirol und Haag in Oberösterreich - würde man sich nun in Workshops und Gesprächen mit den Fachabteilungen der Länder zusammensetzen. Auch alle anderen beteiligten (Interessen-)Gruppen wären dazu eingeladen, etwa jene aus der Jagd, Landwirtschaft, Raumplanung, Flächenwidmung und die Gemeinden, so Danzinger: "Sie alle sollten am Gelingen der Lebensraumvernetzung mitwirken, damit dann funktionale Wildtierkorridore entstehen und nicht bloß isolierte Bauwerke dastehen, die nicht nur Geld gekostet haben, sondern die auch ökologisch wertvoll sind."

(S E R V I C E - Link zur Studie: https://go.apa.at/QreA5i6o )