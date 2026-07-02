Wiener Donauinselfest startet in dreitägige Party

Insgesamt wartet das von der Wiener SPÖ veranstaltete Fest mit 14 Bühnen und 700 Stunden Programm auf. Aus Kostengründen gibt es heuer etwas weniger Acts, deren Auftritte dafür etwas länger ausfallen. Auf viereinhalb Kilometern Länge wird auf dem Festivalgelände zwischen Nord- und Reichsbrücke abseits der Musik auch diverses Kinder-, Unterhaltungs- und Sportprogramm geboten. Für eine möglichst reibungslose An- und Abreise verstärken die Wiener Linien die Öffi-Intervalle etwa der U1 und U6. Vorsicht ist für alle S-Bahn-Nutzer geboten: Die Stammstrecke ist ab Samstag, 2 Uhr, gesperrt. Es gibt einen Schienenersatzverkehr. Mit Fahrrädern und E-Scooter darf man nicht aufs Gelände.