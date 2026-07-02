ABO

Wiener Donauinselfest startet in dreitägige Party

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Andrang auf das Donauinselfest ist alljährlich groß
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Das Wiener Donauinselfest startet am Freitag in seine 43. Ausgabe. Bei Gratiseintritt sind bis Sonntag auf der Hauptbühne etwa My Ugly Clementine, Giant Rooks, Zartmann, Gert Steinbäcker, Kamrad oder Nico Santos zu sehen. Auf den anderen Bühnen reicht die Bandbreite von Metal von Airbourne über Kabarett von Thomas Mraz bis zu Schlager von Jazz Gitti. Die Wetterprognosen versprechen angenehm-sommerliche Temperaturen bei höchstens vereinzelten Niederschlägen.

von

Insgesamt wartet das von der Wiener SPÖ veranstaltete Fest mit 14 Bühnen und 700 Stunden Programm auf. Aus Kostengründen gibt es heuer etwas weniger Acts, deren Auftritte dafür etwas länger ausfallen. Auf viereinhalb Kilometern Länge wird auf dem Festivalgelände zwischen Nord- und Reichsbrücke abseits der Musik auch diverses Kinder-, Unterhaltungs- und Sportprogramm geboten. Für eine möglichst reibungslose An- und Abreise verstärken die Wiener Linien die Öffi-Intervalle etwa der U1 und U6. Vorsicht ist für alle S-Bahn-Nutzer geboten: Die Stammstrecke ist ab Samstag, 2 Uhr, gesperrt. Es gibt einen Schienenersatzverkehr. Mit Fahrrädern und E-Scooter darf man nicht aufs Gelände.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Andreas Babler will ein Medienförderpaket auf den Weg bringen
Politik
SPÖ und ÖVP ringen um Medienförderungspaket
Werger bei ihrem Abschiedskonzert 2022
News
Austropop-Legende Stefanie Werger ist 75
Neuauflage eines Klassikers
News
"Winesburg, Ohio": Neuausgabe eines US-Klassikers
Kanada ist im Anflug auf die ESC-Familie
Schlagzeilen
Kanada wird Teil der Song-Contest-Familie
Uche Yara bei ihrem Auftritt am "Lido Sounds" 2025
News
Bilderbuch spielen drei kleine Clubgigs in Wien
Die veganen Zombies kommen nach Wien
News
Dominum - die Band mit den veganen Zombies
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER