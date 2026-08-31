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Universität Graz erwirbt Nachlass von Autor Dževad Karahasan

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Der Nachlass von Dževad Karahasan geht an die Uni Graz
©APA, dpa, Frank Rumpenhorst
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Das Franz-Nabl-Institut für Literaturforschung der Universität Graz hat den Nachlass des am 19. Mai 2023 in Graz verstorbenen Schriftstellers und Literaturwissenschafters Dževad Karahasan erworben. Dieser umfasse unter anderem handschriftliche Notizen, ein Typoskript zu einer Vorfassung seines Romans "Istočni diwan" ("Der östliche Divan") und eine umfassende Sammlung von Publikationen von und über den Autor, wurde am Montag in einer Aussendung bekanntgegeben.

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"Karahasan war ein Schriftsteller von europäischem Rang", hieß es über den für sein Werk vielfach ausgezeichneten Bosnier, der ab 1986 an der Universität Sarajevo Literatur- und Theaterwissenschaft unterrichtete, 1993 aus der belagerten Stadt floh und ab 1997 als Stadtschreiber nach Graz kam, "wo er bis zu seinem Tod die eine Hälfte des Jahres gelebt hat und fixer Bestandteil des literarischen Lebens der Stadt war". Der Ankauf des Nachlasses erfolgte "mit dafür vorgesehenen Geldern aus dem Budget des Literaturhauses Graz".

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