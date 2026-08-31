Universität Graz erwirbt Nachlass von Autor Dževad Karahasan

"Karahasan war ein Schriftsteller von europäischem Rang", hieß es über den für sein Werk vielfach ausgezeichneten Bosnier, der ab 1986 an der Universität Sarajevo Literatur- und Theaterwissenschaft unterrichtete, 1993 aus der belagerten Stadt floh und ab 1997 als Stadtschreiber nach Graz kam, "wo er bis zu seinem Tod die eine Hälfte des Jahres gelebt hat und fixer Bestandteil des literarischen Lebens der Stadt war". Der Ankauf des Nachlasses erfolgte "mit dafür vorgesehenen Geldern aus dem Budget des Literaturhauses Graz".