"Katy Perry: The Lifetimes Tour": Pompöser Pop in Paris

Im Fokus des Konzertfilms stehen nicht nur Perrys Hits, sondern auch das spektakuläre Bühnenbild, atemberaubende Choreografien und intime Momente der Ikone mit ihren Fans. Das cineastische Trostpflaster für alle, die damals nicht live dabei waren, kommt am Mittwoch in die heimischen Kinos.

(S E R V I C E - https://www.katyperryconcertfilm.com/ )