"Katy Perry: The Lifetimes Tour": Pompöser Pop in Paris

Der Titel ist Programm: "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris" bringt die Konzerthöhepunkte während der ausverkauften Auftritte des US-Popstars Katy Perry in der Accor Arena im November 2025 auf die Leinwand. Für das mehr als zweistündige Kinoerlebnis hat Regisseur Paul Dugdale, der bereits für Coldplay und Die Toten Hosen gearbeitet hat, die aufwendigen Pariser Shows der Sängerin aus mehr als 60 Kameraperspektiven eingefangen.
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Im Fokus des Konzertfilms stehen nicht nur Perrys Hits, sondern auch das spektakuläre Bühnenbild, atemberaubende Choreografien und intime Momente der Ikone mit ihren Fans. Das cineastische Trostpflaster für alle, die damals nicht live dabei waren, kommt am Mittwoch in die heimischen Kinos.
(S E R V I C E - https://www.katyperryconcertfilm.com/ )
WASHINGTON - USA: FOTO: APA/APA/LUF